«Нецензурные чакры» в Госдуме: депутат получила выговор за мат в соцсетях

В нижней палате парламента разгорелся скандал, в центре которого оказалась депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. Как передает корреспондент РИА «Новый День», свой день рождения парламентарий получила выговор от спикера Госдумы Вячеслава Володина за непарламентские выражения в соцсетях. Во фракции коммунистов инцидент в шутку объяснили «выходом отрицательной энергии через чакры».

«Депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях, – обратился Володин к коммунистке. – Давайте бороться с этим недостатком, работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят. Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетеях у вас открываются...»

«Чакры открываются, идет выход отрицательной энергии», – продолжил шутку спикера коллега Алимовой по фракции Николай Коломейцев.

«Чакры? А они есть у вас, Ольга Николаевна? Первый заместитель руководителя фракции отметил, что чакры у Ольги Николаевны есть», – добавил со своей стороны Володин.

Поводом для разбирательства стала вчерашняя критическая публикация на странице в «Фейсбуке» Алимовой о принятом Госдумой новом графике работы, при котором начало заседания нижней палаты парламента сдвигается к полудню – с нецензурной оценкой этого решения. Запись получила несколько репостов. Пользователи соцсетей также выражали недоумение по поводу непарламентского выражения, допущенного парламентарием. Стоит отметить, что запись со страницы депутата до сих пор не удалена и не отредактирована.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.04.19

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