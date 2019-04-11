«Прививка четыре года выходила волдырями»: в Госдуме объяснили, почему родители отказываются от вакцинации детей

Россияне боятся давать согласие на прививки своим детям, потому что не доверяют качеству вакцин, а врачи и медучреждения не несут ответственности за возможные негативные последствия таких манипуляций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», в Государственной думе на встрече за «круглым столом», посвященном проблемам вакцинации, сообщила одна из «отказниц» Мария Ентальцева.

Женщина сообщила, что сама пострадала от вакцинации еще в 2008 году. По ее словам, это произошло на пятом курсе вуза, где ей пришлось сделать комплексную прививку «от кори, гепатита, краснухи» под угрозой того, что иначе ей не выдадут обходной лист, необходимый для получения диплома.

«У меня была аллергия, четыре года выходила волдырями, – рассказала Ентальцева. – На протяжении 10 лет после этого я не могла забеременеть. Сейчас я боюсь ребенку ставить вакцину».

Она пояснила, что пишет отказы от прививок своему ребенку, потому что «нигде нет открытой информации о закупках той или иной поликлиникой партии вакцины», и в самой «поликлинике невозможно узнать, откуда эта вакцина пришла». Кроме того, ни медучреждение, ни его работники «не несут никакой ответственности – что будет, если я сделаю неизвестную мне вакцину».

«Вместо того, чтобы выявить проблемы, здесь прозвучало предложение закрыть блоги, где любой человек может получить информацию, – отметила женщина. – Вот я не знаю, куда мне обратиться за информацией. Я не знаю о последствиях [вакцинации]. Вот есть бабушка, ей после 87 лет врачи приехали в деревню и сделали все прививки. А у нее сразу инсульт, и через полгода она умерла. Не было нигде информации, что после 87 лет ей не надо делать прививки».

Участники заседания не стали акцентировать внимание на коротком выступлении пострадавшей от вакцинации. Вместо этого главный внештатный специалист по болезням детей департамента здравоохранения Москвы Людмила Мазанкова поддержала идею усилить ответственность родителей и опекунов детей за отказ от прививок, а также предложила разработать мобильное приложение – электронный сертификат профилактических прививок, чтобы в школах знали, когда и какие дети привиты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.19

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