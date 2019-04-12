Скандал в Госдуме: Вячеслава Володина уличили в нарушении регламента

Вокруг голосования в Госдуме по законопроекту об «автономном» Рунете разгорается скандал. Судя по официальным данным, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин одобрил этот документ дистанционно, находясь за 800 километров от Москвы, из Саратовской области, что является нарушением регламента.

Проблема в том, что депутат может голосовать только лично. Помимо Володина, таким же чудесным образом смог поддержать законопроект «единоросс» Николай Панков, который находился в поездке в Саратовской области вместе со спикером Госдумы.

Панков даже сообщал новости из поездки и публиковал фото в своем телеграм-канале – к примеру, с утра Володин побывал в новом ФОКе в городе Красный Кут, где женщины остались «в восторге от прямого общения со спикером», а потом в школе председатель Госдумы «напугал энгельских чиновников». В это время в Госдуме как раз обсуждали «изоляцию Рунета», пишет «Медуза»

Несмотря на то, что оба депутата физически находились в 800 км от Москвы, они умудрились продуктивно работать целый день в Госдуме – система зафиксировала, что Володин и Панков активно голосовали по большинству вопросов с начала до самого конца заседания. В зале отсутствовавшего спикера сначала заменял первый вице-спикер Александр Жуков, однако во время обсуждения скандального законопроекта об изоляции Рунета он вышел. Место председателя занял другой вице-спикер – коммунист Иван Мельников. На сайте Госдумы в разделе «Результаты голосования» значится, что Жуков также проголосовал «за» законопроект – издание не исключает, что он мог забрать свою карточку из терминала на месте председателя, пересесть, и установить ее в другой терминал. Мельников, как и вся фракция КПРФ, законопроект не поддержал.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова подтвердила, что Вячеслав Володин весь день 11 апреля находился с визитом в Саратовской области, но не ответила на просьбу прокомментировать его голосование при физически отсутствии в парламенте. В приемной пресс-службы нижней палаты парламента предположили, что в системе могла произойти ошибка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.04.19

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