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Среда, 17 апреля 2019, 11:58 мск

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Жириновский предложил поставить депутатов Госдумы на «прослушку»

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил организовать в Государственной думе отдел безопасности, который будет проверять связи и переговоры депутатов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом политик выступил сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ответ на просьбу главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова перенести рассмотрение одного из вопросов повестки дня.

«Подозрение вызывает фраза – изменились обстоятельства, – заявил Жириновский. – Какие обстоятельства? Кто-то пришел, нашептал на ушко что-то, или какие-то бумаги принесли? Вы готовите законопроект годами, и вдруг в день, когда он должен обсуждаться – обстоятельства возникли».

«Должен быть отдел безопасности, чтобы проверить, кто приходил, о чем говорили, расшифруйте запись переговоров, – потребовал Жириновский. – Какие обстоятельства новые? Какой новый анализ, что, больной на столе – нельзя делать операцию?»

Лидер ЛДПР заявил, что, по его мнению, это результат работы неких структур, которым невыгодно принятие закона в данной редакции.

«Анализ и анализы не всегда одно и то же», – возразил Крашенинников, пояснив, что поступили поправки из государственно-правового управления по нескольким статьям. «Мы должны их проработать», – сообщил он, и вновь попросил Думу перенести рассмотрение вопроса предположительно на май.

Предложение об учреждении спецотдела в Госдуме поддержки у спикера нижней палаты парламента не вызвало. «Было бы правильно, чтоб мы все так же, как вы относились к этим вопросам, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Тогда никакой спецотдел не понадобится. Вы сами эту работу делаете. Те, кто хочет пролоббировать вопросы через Государственную думу, будут понимать, что это не получится».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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