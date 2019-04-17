Жириновский предложил поставить депутатов Госдумы на «прослушку»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил организовать в Государственной думе отдел безопасности, который будет проверять связи и переговоры депутатов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом политик выступил сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ответ на просьбу главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова перенести рассмотрение одного из вопросов повестки дня.

«Подозрение вызывает фраза – изменились обстоятельства, – заявил Жириновский. – Какие обстоятельства? Кто-то пришел, нашептал на ушко что-то, или какие-то бумаги принесли? Вы готовите законопроект годами, и вдруг в день, когда он должен обсуждаться – обстоятельства возникли».

«Должен быть отдел безопасности, чтобы проверить, кто приходил, о чем говорили, расшифруйте запись переговоров, – потребовал Жириновский. – Какие обстоятельства новые? Какой новый анализ, что, больной на столе – нельзя делать операцию?»

Лидер ЛДПР заявил, что, по его мнению, это результат работы неких структур, которым невыгодно принятие закона в данной редакции.

«Анализ и анализы не всегда одно и то же», – возразил Крашенинников, пояснив, что поступили поправки из государственно-правового управления по нескольким статьям. «Мы должны их проработать», – сообщил он, и вновь попросил Думу перенести рассмотрение вопроса предположительно на май.

Предложение об учреждении спецотдела в Госдуме поддержки у спикера нижней палаты парламента не вызвало. «Было бы правильно, чтоб мы все так же, как вы относились к этим вопросам, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Тогда никакой спецотдел не понадобится. Вы сами эту работу делаете. Те, кто хочет пролоббировать вопросы через Государственную думу, будут понимать, что это не получится».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.04.19

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