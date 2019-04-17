Депутат Госдумы «добила» правительство РФ: в парламент поступили данные о финансировании нацпроектов

Правительство РФ предоставило Госдуме информацию о финансировании национальных проектов по регионам страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня глава думского комитета по бюджету и финансам Андрей Макаров на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Примечательно, что эту информацию безуспешно пыталась получить депутат Госдумы Вера Ганзя на протяжении нескольких недель – а появилась она в тот день, когда в Госдуме с отчетом о работе будет выступать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Макаров предупредил, что не будет зачитывать весь документ, а остановится лишь на нескольких вопросах – полный вариант будет предоставлен депутатам чуть позднее. Так, на 1 апреля общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью по нацпроектам в 2019 году составляет 1 трлн 720 млрд рублей, в 2020 году – 1 трлн 876 млрд, в 2021 году – 2 трлн 101 млрд рублей.

К 1 апреля до главных распорядителей доведены объемы 1 трлн 526,9 млрд рублей на 2019 год, 1 трлн 494,5 млрд рублей, в 21 году – 1 трлн 475,6 млрд рублей, отметил депутат.

«Кассовое исполнение – это то, что нас волновало – на 1 апреля 2019 года составляло 221,4 млрд рублей, это 12,9% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью», – уточнил Макаров.

По его словам, чтобы работа пошла быстрее, правительство также разработало ряд мер – в частности, чиновники согласились перевести часть бюджетных трансфертов в форму субсидий, а предельный срок софинансирования будет установлен на весь срок реализации нацпроектов, то есть на шесть лет. «Напомню, софинансирование [регионам из федерального бюджета] составляет от 95 до 99%», – отметил Макаров.

Кроме того, появится предельный срок утверждения правил предоставления трансфертов. «Исключить возможность доведения средств до утверждения правил, – сообщил парламентарий. – Правила должны приниматься сразу».

По его словам, будет установлен и предельный срок заключения соглашений как с субъектами РФ, так с бюджетными и автономными учреждениями. «Правительство предлагает максимально упростить работу и ускорить реализацию решений», – подытожил Макаров.

Как сообщал «Новый День», депутат Ганзя несколько раз поднимала в Госдуме вопрос о реальных суммах, которые будут предоставлены регионам из федерального бюджета для реализации нацпроектов. В апреле ее предложение составить такой запрос в правительство РФ от думского комитета по бюджету и финансам заблокировал его председатель Андрей Макаров. Он заявил, что все эти данные парламентарий может сама найти в электронном бюджете.

«Макаров ответил в свойственной ему хамской манере, – охарактеризовала поведение коллеги Вера Ганзя на своей странице в соцсетях. – Чего они прячут? В электронном бюджете, куда меня отправил Макаров, нет в полном объеме интересующих меня сведений. Что стоит за этими нацпроектами? В общем, неравный бой продолжается!..»

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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