Жириновский рассказал Медведеву, как его чиновники обзывают россиян: не забыл про «шелупонь» и «лохов»

Российские чиновники оскорбляют россиян по всей стране. Об этом председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву в ходе его отчета в Государственной думе заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», главный либерал-демократ страны перечислил наиболее популярные оскорбительные слова.

«Оскорбления людей по всей стране! То быдло, то стадо, шелупонь, недоумки, лохи, алкаши, пьянь, тунеядцы – это чиновники, ваши чиновники, – обратил внимание Медведева Жириновский. – В любой точке России в любой момент вот такие оскорбления высказывают».

Раскритиковал бессменный лидер ЛДПР и кадровые решения правительства РФ. «Владимир Сафронков – отличный дипломат в Совете Безопасности, жестко одернул представителя Британии в Совбезе, – отметил Жириновский. – [Появляется] вакансия – не его назначают представителем России, а [Василия] Небензя. Опять худших ставите на ключевые посты!»

«Дипломаты проиграли всю внешнюю политику – при Ленине, Сталине, при Брежневе, при Ельцине и сейчас! – заявил лидер ЛДПР. – Украину проиграли! Везде одни проигрыши: Афганистан, Ирак, Ливия. Итог всей работы – за 102 года покажите хронику, и увидите везде хмурые лица. И хмурые лица министров. И вчера хмурые лица были на расширенном Совете Безопасности. Пока хмурые лица – значит, дела идут не так хорошо».

Критику кабинета министров Жириновский завершил традиционным призывом дать больше власти ЛДПР.

Между тем, экспрессивные заявления спровоцировали спикера Госдумы Вячеслава Володина на предположение о возможном объединении ЛДПР и КПРФ. «Видите, Владимир Вольфович, фракция КПРФ обсуждает, как им считать ваше выступление в адрес правительства – вы разделяете их подход, или у вас собственный?.. Собственный. Объединяться с КПРФ в данном вопросе фракция ЛДПР не собирается. Правильно», – заключил Володин.

Сегодня перед депутатами Государственной думы с ежегодным отчетом выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Его доклад длился почти полтора часа, после чего председатель правительства ответил на вопросы депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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