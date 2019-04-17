Геннадий Зюганов: «Пропагандистская машина» не в состоянии скрыть глубокий системный кризис в России

Россия погружена в глубокий системный кризис, в отсутствии которого россиян уже не убедить официальными успокаивающими цифрами статистики. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на отчет премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме. При этом главный коммунист страны обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин почти год не встречается с главами основных политических партий, а в стране нарастает массовое недовольство.

«Не может быть счастливого будущего у страны, которая погрузилась в системный кризис, и где за последний год доверие к власти обвалилось вдвое, – констатировал Зюганов. – Не может быть счастлива страна, в которой в массовом порядке нищает народ. Не может быть стабильности в стране, где раскол превратился в пропасть: 3% населения захватило все ресурсы, и не желает платить нормальные налоги».

Лидер КПРФ подчеркнул, что при таком развитии событий через пять лет страна окажется не в пятерке ведущих экономик мира, а во втором десятке, и «это будет позор». Зюганов отметил, что в прошлом году Россия продала 555 млн тонн нефти на 20 трлн рублей, «но даже половины нет в нашем бюджете» – а другим странам нефть дает серьезные социальные блага. В частности, в Норвегии бесплатное образование и медобслуживание, а безработный получает пособие, эквивалентное 210 тысячам рублей. В Аляске каждый житель получил от продажи нефти сумму, равную 100 тысяч рублей, в ОАЭ и Саудовской Аравии низкий пенсионный возраст и пенсии передаются по наследству, в Иране на треть дешевле бензин и солярка, перечислил Зюганов. «Почему у нас эти огромные средства прикарманила узкая группа людей, и эти деньги не работают на каждого человека?», – поинтересовался лидер КПРФ у премьер-министра.

Как считает Зюганов, «жертвами прорыва» в России в прошлом году оказались цены на продукты (+10), на бензин (+15%), ЖКХ (+10%). При этом он напомнил о повышении пенсионного возраста и «очень дорогом мусорном ведре». «Детское питание в школах Великого Новгорода стоит 15 рублей, – отметил он. – Сходите в наш буфет, посмотрите – самый дешевый пирожок стоит 30 рублей. Это абсолютный позор для страны, которая имеет сумасшедшие деньги».

После этого Зюганов обратился ко всем представителям «Единой России», подчеркнув, что требуется быстрое обновление системы, иначе «всем будет плохо»: «пропагандистская машина уже не работает, что бы ни делали, три четверти уже сидят в соцсетях и знают правду».«Недовольны рабочие, крестьяне, студенты, учителя, ученые, малый и средний бизнес – я такого массового недовольства давно не видел, – заявил лидер КПРФ. – Надо принимать меры».

В то же время Зюганов указал, что в части распоряжения финансами к действующему правительству возникает масса серьезных вопросов. «За прошлый год собрали 19,5 трлн, на 30% больше чем в предыдущем. Давайте распорядимся! Открываю и смотрю: один триллион вообще не расписывали, 682 млрд использовало министерство без решения Думы – в любой стране за это выгонят с работы!», – заявил Зюганов и попытался отыскать в зале пленарных заседаний первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, но оказалось, что он ушел, не дожидаясь финала обсуждения отчета главы правительства.

Лидер КПРФ рассказал, что изучил бюджетные цифры и статистику в министерствах строительствах, культуры, здравоохранения. «Надо срочно заседание Совета безопасности созывать!» – сделал вывод Зюганов по итогам изучения документов.

«Долговая яма – беру ваш прогноз, чуть в обморок не упал: На 17 лет. Долг должен вырасти у всех вас с 14,6 млрд до 62 – в нищей, вымирающей стране с изношенными фондами? У вас просто страну отнимут», – заявил Зюганов.

По его оценке, стране нужен нормальный диалог населения с правительством, а лидерам фракций – с президентом. «Он (Путин) прервался и в течение года его практически уже нет. Я не знаю, кто за этим стоит», – отметил лидер КПРФ.

В заключение политик призвал правительство РФ заняться решением социальных проблем – при том, что два миллиарда рублей до сих пор остаются нераспределенными, часть вопросов можно снять в оперативном режиме, снизив градус недовольства населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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