Пожары, ЧП, ДТП… Жириновский пообещал законодательно защитить всех россиян от негативной информации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал внести в Госдуму законопроект, ограждающий взрослое население России от негативной информации. Выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы, политик предложил прекращать все программы на телевидении в пятницу вечером, чтобы жители страны могли отдохнуть в субботу и воскресенье от отрицательной информации.

С предложением законодательно защитить взрослых россиян Жириновский выступил во время обсуждения поправок в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Речь идет о проверке документов у юных посетителей кинотеатров и концертов для соблюдения установленных возврастных цензов.

Лидер ЛДПР заявил, что это будет унижать молодежь. «Я до сих помню унижение: когда я шел по городу мимо кинотеатра, и внизу была надпись «Детям до 16 лет фильм смотреть запрещается». Это нас коробило. Нам было 15, и мы не имели права [смотреть фильм], – рассказал лидер ЛДПР. – Мы обязательно шли на этот фильм. Не было бы надписи «запрещается» – мы бы прошли мимо. Но раз вы, взрослые, нам запрещаете, мы найдем способ пройти, и не только мимо кассира, но и мимо контролера. Специально, назло взрослым, которые ограничивают».

При этом, как заявил Жириновский, оберегать от вредящей здоровью информации надо не только детей, но и взрослых. «Сегодня утром вы включили телевизор, [на завтрак у вас] стакан чая, маленький бутерброд, не больше – и что мы получаем? Пожар, собор снова вспоминают, в Томске ДТП, леса на Дальнем Востоке, на Мадейре перевернулся автобус. Ни одной положительной информации, – обратил внимание он. – А, и еще учения – БТР, стрельба, бегут солдаты. Что получила страна от 7 утра до 9, когда мы все ехали на работу? Ни одной положительной новости».

«Давайте введем поправку – все передачи прекратить в пятницу вечером, в ноль часов, и субботу и воскресенье пусть все отдохнут. А потом министр здравоохранения скажет – резко улучшилось состояние здоровья в стране», – заявил лидер ЛДПР, пояснив, что «дети теперь умные, влезут в Интернет и посмотрят этот фильм, прочтут эту книгу».

Жириновский пообещал, что ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, ограждающий взрослых от засилья негативной информации.

Поправки в законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью, депутаты приняли 393 голосами «за». Против идеи требовать паспорт у юных зрителей не высказался ни один парламентарий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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