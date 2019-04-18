Минздрав разрешил перевезти писателя Быкова в Москву

Известный писатель Дмитрий Быков будет перевезен на лечение в Москву по согласованию с минздравом. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем микроблоге.

«Консилиум уфимских врачей при участии московской бригады и при поддержке Минздрава РФ принял решение о возможности транспортировки Дмитрия Быкова в московскую клинику», – сообщил он.

Куда именно планируется поместить писателя на лечение, пока не известно.

Как сообщал «Новый День», Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля, где должна была состояться его лекция о русских анекдотах. Ему стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Быкова доставили в отделение нейрореанимации одной из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Однако позже врачи не подтвердили этот диагноз. Писатель был введен в медикаментозную кому.

По словам жены писателя Ирины Лукьяновой, состояние Быкова оценивается как «стабильно тяжелое».

Москва, Мария Вяткина

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