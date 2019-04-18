Жена рассказала о состоянии писателя Дмитрия Быкова: «Остается в коме»

Российский писатель, поэт, публицист, журналист Дмитрий Быков, госпитализированный накануне в Уфе, остается в искусственной коме. Об этом сообщила его супруга Ирина Лукьянова. Сама она находится в больнице, рядом с супругом.

Женщина рассказала, что в состоянии мужа пока нет никаких изменений. Сейчас врачи осматривают писателя, добавила она в комментарии телеканалу «360».

Накануне Лукьянова сообщила, что врачи стабилизировали состояние мужа, но оно оценивается как «стабильно тяжелое». Она отметила, что медики не строят никаких прогнозов.

Жена писателя добавила, что не разглашает диагноз Быкова, потому что от его здоровья «не зависит обороноспособность страны».

Как сообщал «Новый День», Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля, где должна была состояться его лекция о русских анекдотах. Ему стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Быкова доставили в отделение нейрореанимации одной из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Однако позже врачи не подтвердили этот диагноз у Быкова. Писатель был введен в медикаментозную кому.

Уфа, служба информации РИА «Новый День»

Уфа. Другие новости 18.04.19

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