«Прогнозы хорошие»: стало известно о состоянии писателя Быкова после перевозки в Москву

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил, что врачи наблюдают у известного писателя и журналиста Дмитрия Быкова «серьезная положительная динамика».

По его словам, перелет в столицу публицист перенес хорошо. «Причина такого состояния врачам уже понятна. Прогнозы у них хорошие», – цитирует Муратова «Интерфакс». При этом он отказался называть причину госпитализации Быкова.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявил, что причиной резкого ухудшения здоровья Быкова стала декомпенсация хронического заболевания.

Как сообщал «Новый День», Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в Уфе 17 апреля, где должна была состояться его лекция о русских анекдотах. Ему стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Быкова доставили в отделение нейрореанимации одной из больниц Уфы с подозрением на инсульт. Однако позже врачи не подтвердили этот диагноз. Писатель был введен в медикаментозную кому. Врачи оценивали состояние Быкова как «стабильно тяжелое», рассказала жена писателя Ирина Лукаьянова.

Накануне вечера публициста перевезли спецрейсом из Уфы в столичный Центр нейрохирургии имени Бурденко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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