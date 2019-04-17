Писатель Дмитрий Быков попал в реанимацию в Уфе

Известный российский писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе, где должна была состояться его лекция о русских анекдотах. Быкова доставили на карете скорой помощи с подозрением на инсульт. Сейчас он находится в отделении в нейрореанимации городской больницы Уфы и, по данным «Комсомольской правды в Уфе», впал в кому.

«В клинике настоящий переполох. Сюда и министры звонят, и даже руководитель республики связывался. Писателю оказывается вся необходимая помощь, работают лучшие специалисты», – рассказала источник издания в медицинских структурах города.

Ввиду случившегося, выступление Быкова в Уфе не состоится. Мероприятие отменено из-за плохого самочувствия писателя, сообщили организаторы. «Сейчас мы решаем вопрос с возвратом средств всем тем, кто купил билеты. Мы потратили много сил и средств, чтобы организовать эту встречу, но обстоятельства сильнее нас», – написали организаторы во «ВКонтакте». По данным Ufacitynews, ближайшие лекции Быкова в Москве и Риге в намеченные даты не состоятся, мероприятия перенесены.

Российский писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков родился в 1967 году в Москве. В литературе дебютировал в 1992 году, опубликовав сборник стихотворений «Декларация независимости». В 2001-м свет увидел его роман «Оправдание». В 2000-х годах Быков работал на радио и телевидении. Стал лауреатом литературных премий, таких как «АБС-премия», «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 17.04.19

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