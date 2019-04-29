В России хотят сократить срок найма квартир для детей-сирот

Порядок предоставления жилья детям-сиротам в России может измениться. Соответствующий законопроект сегодня внес в Государственную думу народный Хурал республики Бурятия. Поправки предполагается внести в ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Бурятские депутаты предложили уменьшить срок договора найма жилья для сирот с пяти лет до минимального срока в два года. Согласно законопроекту, эту возможность получат те сироты, имеющие детей, которые сумеют доказать свою высокую социализацию. Для сокращения срока договора найма им нужно будет написать заявление.

Пока по федеральному законодательству срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет пять лет с возможностью продления несколько раз. Когда договор найма заканчивается, с сиротой заключается договор социального найма – по которому квартирой можно пользоваться пожизненно.

Свою инициативу Хурал Бурятии объяснил тем, что новшество позволит увеличить количество сирот, улучшивших свои жилищные условия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.04.19

«Что не разрешено, то фейк»: в России возбудили первое дело по закону о фейковых новостях. / ГИБДД создаст базу злостных нарушителей: им запретят работать в сфере перевозок. / Итоги выборов на Украине безразличны для россиян: «Неважно, кто победил». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»