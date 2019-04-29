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Понедельник, 29 апреля 2019, 19:58 мск

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В Подмосковье обезврежена террористическая ячейка: задержаны семь экстремистов

В Подмосковье в результате спецоперации с участием сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Росгвардии и МВД задержаны семь участников запрещенной в РФ ячейки международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По предварительным данным, ячейка действовала с ноября 2016 года. «Участники вели агитационную работу по вовлечению к участию в деятельности организации новых сторонников, в том числе призывая к нападениям на сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении СКР.

По данным Центра общественных связей ФСБ, в своей деятельности задержанные придерживались повышенных мер конспирации, В ячейку входили граждане РФ и выходцы из Центральной Азии и Закавказья, у которых изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи, электронные носители информации и экстремистская литература.

Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары, целью которых было создание так называемого «Всемирного исламского Халифата», – уточнили в ФСБ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся обыски и другие неотложные следственные действия, направленные на установление всех участников организации. По ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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