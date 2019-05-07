Россияне испытывают мстительное удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников и не верят в борьбу с коррупцией

Треть россиян испытывают удовлетворение от арестов крупных чиновников и возбуждения уголовных дел против них по обвинениям в мошенничестве и крупных хищениях. К такому выводу пришли в «Левада-центре» по результатам опроса, проведенного в конце апреля.При этом мало, кто верит в реальную борьбу с коррупцией, считая резонансные криминальные скандалы вокруг чиновников борьбой элитных кланов за сферы влияния.

Как следует из результатов исследования, 40% респондентов заявили, что новости об арестах не вызывают у них никаких особых чувств. Только 3% жителей страны полагают, что в декларациях о доходах высокопоставленных федеральных чиновников, сенаторов и депутатов Госдумы представлены все имеющиеся у них доходы – при этом еще в 2015 году так считали 15% россиян. 40% опрошенных уверены, что в декларациях отражена меньшая часть доходов, а 37% считают, что туда попадает лишь ничтожно малая часть. В 2015 году такое мнение высказывали только 26% респондентов.

В апрельском опросе только 9% участников исследования сообщили о том, что внимательно следят за ситуацией с задержанием экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и бывшего главы министерства по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева, которых обвиняют в крупных хищениях. В феврале эта история вызывала интерес у 17% россиян. Большая часть респондентов – 51% – заявили, что слышали об этих арестах, а 40% и вовсе не знали о них.

Задержания Ишаева и Абызова россияне считают результатом борьбы за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками (31% опрошенных), и списывают эти громкие аресты на попытку отвлечения внимания населения страны от реальных проблем в экономике (28%). Проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате эти ситуации назвали только 24% респондентов.

Больше трети россиян – 34% – испытывают удовлетворение от арестов федеральных чиновников, однако у 40% опрошенных подобные новости не вызывают никаких особых чувств. 14% жителей страны испытывают от них раздражение, а у 9% возбуждение громких уголовных дел по обвинениям в коррупции вызывает недоумение.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков объясняет отсутствие серьезного резонанса у таких уголовных дел тем, что россияне воспринимают их как разборки между кланами – и это снижает эффективность такой пиар-риторики. «Массовое сознание задето ощущением несправедливости, потому каждый арест воспринимается с чувством мстительного удовлетворения», – цитирует Гудкова газета «Ведомости».

«Левада-центр» провел опрос 18-23 апреля среди жителей городов и сельских территорий. Участие в нем приняло 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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