«Нам «шашечки», или ехать?» Правительство РФ опять «мутит» с платой за отопление

Правительство РФ снова меняет правила начисления платы за отопление. Исправить предполагается статью 157 Жилищного кодекса, причем сделать это чиновников обязал Конституционный суд – который велел в обязательном порядке учитывать показания индивидуальных счетчиков тепла в квартирах граждан. Однако, судя по итогам обсуждения в Госдуме, в кабинете министров опять пытаются заволокитить это решение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в нижней палате российского парламента в первом чтении рассмотрели два альтернативных законопроекта: правительственный и депутатский.

Согласно первому документу, который представляла протеже экс-тюменского губернатора, ныне министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева – замминистра Татьяна Костарева, «при наличии общедомового прибора учета и индивидуального прибора учета расчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению должен осуществляться на основании указанных приборов учета».

Фактически же, как «перевел с чиновничьего» языка депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, показания индивидуального прибора учета (в квартире гражданина) будут учитываться только в том случае, если в многоквартирном доме установлен общедомовой счетчик. Если общедомового нет – то и показания индивидуального учтены не будут, а плата пойдет по нормативу.

«Но, насколько я понимаю, жалоба в Конституционный суд гражданина и была связана с тем, что при расчете платы не учитывались показания его прибора учета, – указал он парламентарий Костаревой. – А в вашем законопроекте – если нет коллективного, то и индивидуальный не учитывается. Каким образом при этом исполняется решение Конституционного суда?»

Чиновник подтвердила: если прибора учета нет, то берется расчет по нормативам. При этом экс-глава аппарата тюменского губернатора, отвечая на вопрос депутата Госдумы, заявила, что в России пока «нет стопроцентного оприборивания как индивидуальными приборами учета, так и коллективными».

Второй законопроект, предложенный группой «эсеров» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым, отсылает за всеми расчетами по конкретным коммунальным услугам к 354-му постановлению правительства, которое должно регламентировать все подобные нюансы. Представлявшая его депутат Галина Хованская пояснила: авторы законопроекта решили не превращать Жилищный кодекс в методичку, и предоставляют правительству РФ право отрегулировать расчет платы в соответствии с решением Конституционного суда.

При этом, подчеркнула она, в кабинете министров «решили буквально исполнять решение Конституционного суда, но как-то исправили его очень коряво» при разработке собственного законопроекта, который представила Костарева. «Если вы его принимаете, мы будем вынуждены его переписывать, и делать это надо будет очень энергично», – предупредила Хованская.

Ее коллега по фракции Валерий Гартунг высказался более жестко. «Почему берется за основу правительственный вариант? В итоге мы будем из него делать вариант, который предложили депутаты, – обратил внимание он. – Мы входим в тупиковую ситуацию: нам шашечки или ехать? Наверное, все-таки ехать? Сколько можно выгораживать правительство? Ну не умеют они считать, не знают законодательства. Не можете – не беритесь за эту работу, предоставьте это дело профессионалам».

Несовершенство правительственной разработки, зачитанной Костаревой, признал даже «единоросс», член думского комитета по ЖКХ Илья Осипов. Однако, несмотря на это, 343 парламентария отдали свои голоса именно за него.

Не ответившая по сути ни на один конкретный вопрос Костарева заверила, что документ будет доработан ко второму чтению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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