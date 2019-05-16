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Четверг, 16 мая 2019, 15:56 мск

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В Москве задержан сборщик средств для террористов

В Москве по подозрению в финансировании террористов запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство» задержан Георгий Гуев. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, всего боевикам было перечислено порядка 50 млн рублей.

По данным следствия, с января 2015 по май 2019 года подозреваемый, используя банковские карты, осуществлял сбор денежных средств и оказание финансовых услуг террористам. В результате боевикам были осуществлены переводы в общей сумме не менее 50 млн рублей.

«В дальнейшем указанные денежные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера», – уточнили в СКР.

В рамках уголовного дела проведен обыск в жилище подозреваемого, в ходе которого обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности.

Кроме того, получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела; исследуются контакты задержанного с участниками международной террористической организации; проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах, уточнили в ведомстве.

Как предполагается, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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