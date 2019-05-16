Госдума продлила срок амнистии капитала: без скандала не обошлось

Госдума продлила срок амнистии капитала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий пакет законопроектов, внесенных правительством РФ, сегодня был принят в третьем, окончательном чтении.

Речь идет о продлении до 1 марта 2020 года возможности добровольного декларирования физическими лицами зарубежных счетов, недвижимости и прочих активов без уплаты налогов и угрозы уголовного преследования. Условием для этого станет обязательный перевод активов в Россию. Компании, «вернувшейся на родину», можно будет зарегистрировать в Приморье и Калининградской области. Все эти гарантии будут распространены на деяния, совершенные до 1 января 2019 года.

Идею амнистии капиталов, помимо «единороссов», с жаром поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский – он даже «пошел» дальше разработчиков законопроекта и предложил ввести уголовную ответственность для тех, кто рискнет запросить информацию о счетах и капиталах таких декларантов. «Люди боятся переводить. Потому что мы нигде не прописали четкую позицию: никто не имеет права спрашивать объем этих средств и сколько их», – заявил он.

Между тем, Жириновского не устроили регионы, в которых законопроектом разрешено регистрировать компании. «Это далеко, – заявил он. – А в Калининград через чужую страну лететь. Я бы считал, что можно сделать еще третье место для размещения капитала – рядом с Москвой. Владимирская область, Рязанская... До Твери час пятнадцать, до Владимира – час сорок. Это близко должно быть. Чтобы вкладчик мог за два часа приехать и порешать вопросы».

Идея легализовать зарубежные активы российских бизнесменов, освободив их полностью от налогов, не вызвала восторга у коммунистов. Депутат Николай Арефьев с думской трибуны заявил, что подобные законы может принимать организованная преступная группировка, а не Государственная дума, поскольку, по его мнению, этим нарушаются все юридические нормы.

«Зачем мы [капиталы] привлекаем сюда? Чтобы спасти жуликов и проходимцев, которые вытащили эти деньги из карманов страны, а теперь мы приглашаем их сюда назад: «Верните!». Да не вернут они эти деньги, – заверил Арефьев. – Во-первых, согласно международному договору, эти деньги можно вернуть только с разрешения той страны, в которой они лежат. Во-вторых, что делать с этими деньгами? У нас индустриализации нет, импортозамещения нет, у нас эти деньги могут сгореть от инфляции, их могут отобрать по закону, они могут сгореть в банке, потому что отберут лицензию. Это все знают. Зачем принимать законы, которые идут вразрез с Конституцией и федеральным законодательством?». В итоге КПРФ голосовать за пакет законопроектов отказалась.

Термин «группировка» задел спикера Госдумы Вячеслава Володина, и он не преминул напомнить коммунистам о делах вековой давности. «Мне кажется, вы не правы, – обратился он к Арефьеву. – У нас огромное количество улиц названа именами людей, которые без суда и следствия расстреляли наших граждан. Вот это группировка. На Украине группировка, которая захватила власть». Госдума же, подчеркнул Володин, действует «в соответствии с демократическими нормами, принципами, и правилами которые у нас существуют». «Деньги-то когда увезли? В 90-е годы», – напомнил он.

В итоге Госдума большинством голосов приняла пакет законов об амнистии капиталов. Теперь документы поступят на рассмотрение в Совет Федерации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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