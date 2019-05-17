Эхо санкций: в России засекретят закупки в рамках гособоронзаказа

Закупки в рамках гособоронзаказа в России засекретят, соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату российского парламента. Его автор – депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Гутенев, ранее служивший референтом гендиректора ФГУП «Рособоронэкспорт», а после – советником главы госкорпорации «Ростехнологии». По его мнению, секретность спасет российскую оборонно-промышленную отрасль от санкций.

Законопроект, внесенный в Государственную думу накануне вечером, вносит изменения в 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Согласно поправкам, конкурсные процедуры в рамках гособоронзаказа будут носить закрытый характер, а сведения о них не будут размещаться в единой информационной системе. Пока закрытые аукционы и запросы котировок проводятся только в том случае, если сведения о закупке составляют государственную тайну, или соответствующее решение по конкретной закупке было принято правительством РФ.

В частности, речь идет о закупках, осуществляемых «в рамках государственного оборонного заказа в части заказов на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры».

В пояснительной записке говорится, что размещение в открытом доступе таких закупок недопустимо, поскольку речь идет об информации ограниченного доступа – «госконтракты, как правило, содержат техническое задание, имеющее гриф секретности». Раскрытие этих данных, считает Гутенев, может причинить ущерб интересам национальной безопасности и обороны.

Кроме того, как обратил внимание парламентарий, предприятия оборонно-промышленного комплекса России работают сейчас в условиях санкций, и публикация закупок обнародует данные о взаимодействии поставщика с лицом, включенным в санкционные списки. Это пугает поставщиков, поскольку грозит им аннулированием экспортных лицензий, и они отказываются участвовать в таких конкурсах.

На законопроект уже получен отзыв правительства, которое рекомендовало засекретить не все, а лишь часть закупок в сфере гособоронзаказа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

Ниже прожиточного минимума в РФ зарабатывают 60 региональных депутатов. / Названы траты бойцов спецназа на подготовку к поездке в Сирию. / Схвачена банда аферистов, похитивших полмиллиарда на лжепоставках автозапчастей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»