«Цифровая опасность»: в Госдуме забеспокоилась из-за утечки паспортных данных членов правительства и вице-спикера

Сегодня на пленарном заседании Госдумы депутаты вспомнили о глобальной утечке персональных данных, о которой стало известно после майских праздников. В частности, в Сети оказались паспортные данные вице-спикера нижней палаты Александра Жукова. В связи с этим парламентарии приняли решение создать рабочую группу, которая должна будет заняться вопросами защиты данных при реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

О крупной утечке на парламентской десятиминутке напомнил депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой. «Буквально на днях в общий доступ попали персональные данные 2 млн граждан России. В том числе паспортные данные членов правительства, вице-премьеров, министров, заместителей министров – статс-секретарей, вице-спикера Государственной думы, нашего с вами коллеги Александра Дмитриевича Жукова, – отметил он. – Все эти данные оказались открыты, в общем доступе. Они вытекли за пределы восьми государственных систем. Это не сворованные хакерами данные – это реестры Минфина, Минюста, Минтруда, электронные торговые площадки».

Толстой подчеркнул, что это ЧП говорит об отсутствии защиты данных, которые практически полностью находятся в общем доступе, и вопрос только в том, чтобы их найти, систематизировать и использовать.

«А теперь о том, как она используется, – сказал депутат. – Многие из вас слышали об истории, как человека лишили его права собственности на квартиру, подделав его электронную подпись. Имея персональные данные любого из нас, с помощью фиктивной доверенности получается электронная подпись, а дальше ею удостоверяются любые сделки с вашей собственностью».

Парламентарий заявил, что, с его точки зрения, сбор всей информации о человеке в одном файле – это, в частности, данные о собственности, адресе, медобслуживании противоречит пятой статье 153 ФЗ «О персональных данных». Толстой назвал это «опасной идеей», поскольку при повреждении этого файла в госсистеме человек не сможет доказать, что он существует. «Паспортов нет, водительских удостоверений нет. Как доказать, что ты есть? А от таких сбоев никто не застрахован, даже самые передовые банковские системы», – подчеркнул он.

По его словам, сейчас важно найти ответ на вопрос, каким образом при реализации проекта по цифровой экономике защитить права граждан и их интересы. Пока, отметил Толстой, абсолютно непонятно, как будут решены проблемы безопасности и обеспечения альтернативного выбора.

«Любая обработка данных гражданина должна производиться только с его согласия – добровольного и осознанного, – заявил депутат. – И это не значит, что человек, который такого согласия не дает, лишается каких-то благ и возможностей, такого быть не должно».

Как считает Толстой, при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» не стоит забывать, что в некоторых российских селах «не то, что Интернета, у них сотовой связи нет, они на бугор выходят и подбрасывают сотовый телефон, чтобы получить смску из Пенсионного фонда России».

В итоге по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина было решено создать рабочую группу, которая должна заняться вопросами безопасности в рамках реализации нацпроекта. Первые предложения депутаты намерены выслушать от коллег уже через месяц.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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