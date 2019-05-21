Сегодня в нижней палате российского парламента при обсуждении законопроекта, который разрешает внеплановые проверки частного охранного бизнеса, заместитель главы Росгвардии Алексей Лебедев не смог ответить на вопрос о применении силы сотрудниками ЧОП к защитникам сквера в Екатеринбурге. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Шеина Лебедев отделался общими словами.

«Вы наверняка разбирали скандальный случай в Екатеринбурге, когда на глазах полиции и ваших сотрудников ЧОП применил силу в отношении протестовавших людей, – отметил Шеин. – Почему не вмешивались органы правопорядка, и какие меры могут быть применены к такому ЧОП?»

«Моменты, безусловно, имеют место быть, и соответственно с такими частным охранными организациями, которые работают не в правовом поле... мы принимаем во внимание и активно воздействуем на этот негатив, который... – запутался Лебедев, и тут же нашел правильные слова: – и в том числе, будьте добры, поддержите наше решение о принятии данного закона, я думаю, только это упорядочит практику применения госконтроля и за деятельностью частных охранных предприятий».

Речь шла о поправках, которые предлагается внести в ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», исключив из него ЧОПы. Фактически это будет означать увеличение числа внеплановых проверок охранного бизнеса.

Тем не менее, замглавы Росгвардии поставила в тупик просьба депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзя – назвать нормативные акты, которые регулируют деятельность частного охранного бизнеса. «На сегодняшний день все нормативные акты прописаны у нас в постановлениях, распоряжениях, – сказал Лебедев, и почему-то тут же пообещал представить их Вере Ганзя «в частном порядке».

Затем депутат-коммунист Алексей Куринный попросил замдиректора федеральной службы объяснить, почему по отношению к частному охранному бизнесу решено применить такие жесткие меры. «Рост количества нарушений отмечается во многих сферах, подпадающих под ФЗ-294, и ищутся более мягкие способы регулирования, – обратил внимание парламентарий. – А тут такое жесткое решение – передача под контроль Росгвардии полностью всего частного бизнеса».

Кроме того, указал депутат, казачьи общества в России работают вообще без лицензий, однако на них «распространяются права того же ЧОПа». «На них тоже будет распространяться такой вариант проверок?» – спросил Куринный.

Понять, подпадут ли казачьи общества под новый механизм проверок, из ответа замглавы Росгвардии было невозможно. Лебедев вздохнул и сообщил: «Сложный механизм проведения внеплановых проверок не позволяет нам в полном объеме выявлять требования, которые числятся за нами как за федеральным органом исполнительной власти».

По словам Лебедева, эффективность контрольно-надзорной деятельности в этой сфере ежегодно снижается: нарушений, обнаруженных во время плановых проверок, становится все меньше, а во время внеплановых – неуклонно растет.

«При таком либеральном режиме проведения проверок качество охранных услуг не улучшается», – зачитал по бумажке замглавы Росгвардии. При этом, сообщил он, частные охранники имеют право использовать при работе огнестрельное оружие. В стране насчитывается около 21 тысячи таких организаций, в которых работают свыше 650 тысяч человек, использующих более 75 тысяч единиц оружия. «Сохраняются предпосылки для возникновения угроз нацбезопасности», – резюмировал заместитель директора Росгвардии.

Несмотря на странные ответы официального представителя правительства РФ, законопроект депутаты приняли в первом чтении большинством голосов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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