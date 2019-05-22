Легализации апартаментов в России не будет: так решили «ЕР» и Минстрой

Легализации апартаментов и приравнивания их к жилым помещениям в России не будет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов, выступая на сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Во время обсуждения законопроекта об обманутых дольщиках Пахомов, в частности, сказал, что его партия категорически против того, чтобы оставлять мошенникам-застройщикам лазейку в законе с возможностью обходить требование об эскроу-счетах и разрешать им продавать жилье «под видом так называемых апартаментов по старой схеме долевого строительства».

«Фракция «Единая Россия» будет предлагать распространить требования 214-ФЗ на все помещения, и жилые и нежилые. Тем самым мы убираем риск появления так называемых обманутых апартаментщиков», – подчеркнул депутат.

Пахомов также уточнил, что такая поправка будет подготовлена ко второму чтению законопроекта, одобрение от соавторов документа он уже получил.

«У нас есть принципиальная позиция: никакой легализации апартаментов и приравнивания их к жилым помещениям не будет», – сказал Пахомов. При этом депутат признал, что проблема с уже построенными апартаментами существует и нуждается в решении. Для этого, по его словам, профильные думские комитеты уже начали работу над пакетом решений об апартаментах с Минстроем РФ, «который в ближайшее время должен будет расставить все по местам и исключить саму возможность понятийных махинаций с жильем».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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