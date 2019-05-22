Осталось недолго: законопроект о бесплатном питании в школах готов к внесению в Госдуму

Законопроект о горячем детском питании планируется внести в Государственную думу на следующей неделе. Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», сообщила депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

По ее словам, уже проработаны и учтены все предложения к проекту закона, которые были даны профильными министерствами, и на основе этого подготовлена новая редакция документа и его финансово-экономическое обоснование. Сегодня вопрос о горячем детском питании в младших классах российских школ с правительством РФ обсудит лидер фракции «ЕР» в Госдуме Сергей Неверов, «чтобы в пятницу выйти с коллегами из других фракций на обсуждение рабочей редакции закона и рассмотреть возможность его внесения на следующей неделе», сообщила Яровая.

Законопроект должен включать комплексный подход к решению проблемы детского питания, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Это горячее питание, где в том числе, будут предусмотрены и соки, и молоко, и горячие блюда», – сказал он.

В апреле во время ежегодного отчета перед Госдумой о работе кабинета министров премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российские школьники должны получать бесплатное горячее питание. Вопросом разработки занялась специальная рабочая группа, созданная по итогам отчета премьера. Правда, законопроект в результате трансформировался – речь в нем пойдет пока только о начальной школе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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