«Прогрессивно»: Госдуму предложено формировать только из москвичей

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с радикальным предложением: формировать Государственную думу исключительно из москвичей, а «депутаты из регионов пусть там живут и работают». Как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал идею прогрессивной, которую «сложно оценить на данном этапе», и со своей стороны предложил ввести биометрическую идентификацию парламентариев, чтобы исключить возможность голосования «за соседа».

Жириновский выступил со своей инициативой после сообщения спикера Госдумы о предстоящем графике работы в июне с учетом праздничных дней. «11 [июня] пленарное заседание, 12 – выходной, 13 – опять пленарное заседание, – напомнил он. – Правильным, наверное, будет подумать над тем, чтобы либо продлить работу в регионах с тем, чтобы приехали уже после 12-го, либо как-то иначе рассмотреть этот вопрос». Идею продлить региональную неделю зал встретил дружными аплодисментами, и это дало повод лидеру ЛДПР попросить слова.

Реакцию депутатов он сравнил с бурной радостью школьников после объявления директора о том, что учитель заболел, и уроки отменяются. «Людям хочется быть дома. Давайте депутаты в регионах пусть там живут и работают, чего мы их таскаем по всей стране? И они разрываются на три дома – свекровь, тесть, любовница, жена, дети. Измучились депутаты, – заявил Жириновский. – Пусть дома все работают, а в Москве, в центре – только москвичи. Будут решать федеральные проблемы – вот Иран, что для Пензы Иран, он совершенно не интересует. Пусть центральные федеральные органы формируются из москвичей, а на местах пусть они свои органы формируют».

«Да, Владимир Вольфович, ваши предложения как всегда очень... неожиданными их не назовешь, но очень прогрессивные, и их оценить сложно на данном этапе», – прокомментировал идею Володин.

Депутата Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, в свою очередь, напомнил коллегам о том времени, «когда предлагали республики Дальневосточную, Сибирскую, Уральскую». «Мы так далеко зайдем, – предупредил он. – Если только центральные регионы будут участвовать, то на окраинах как была голытьба, так и будет. Все должны участвовать в решении государственных вопросов».

В ответ Володин предложил ввести в Госдуме биометрическую идентификацию раньше, чем планировалось, для повышения дисциплины и исключения фактов голосования «за соседа». «Мы можем сделать это ранее, не в новом помещении, а здесь, буквально через несколько месяцев», – уточнил спикер нижней палаты российского парламента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

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