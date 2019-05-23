В Госдуме проснулся «дух 90-х»: партийные «тяжеловесы» устроили скандальную перепалку

Сегодня в нижней палате российского парламента лидеры партийных фракций устроили перепалку, которая напомнила парламентариям о 90-х годах. Бурный спор спровоцировало выступление либерал-демократа Игоря Торощина о кризисе в Волгоградской области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дебаты включились «тяжеловесы» – лидер думских «единороссов» Сергей Неверов, глава ЛДПР Владимир Жириновский и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а Торощину и вовсе намекнули на прокуратуру и возможность лишения депутатского мандата со снятием неприкосновенности.

С думской трибуны Торощин заявил о «катастрофическом состоянии волгоградской промышленности», прямо обвинив в этом губернатора-«единороса» Андрея Бочарова. «В регионе нет промышленного политического курса, зато есть политика рейдерства, выжимания последних соков из предприятий путем налогового давления, перепродажи имущества и земли предприятий, – сказал либерал-демократ. – Активный спад производства в регионе наблюдается именно в период губернаторства Андрея Бочарова».

В качестве примера Торощин привел Волгоградский судостроительный завод, который, по его словам, ушел с молотка за 324 млн рублей, хотя начальная цена была 2,4 млрд, завод «Химпром», который был продан за 103 млн рублей при начальной цене в 3,8 млрд, и также обанкроченный завод «Нефтегазмаш». Бочаров, по словам парламентария, якобы сам назначал топ-менеджеров некоторых компаний, а в результате предприятия развалились.

Неверов тут же посоветовал Торощину подходить к выступлениям более ответственно, отметив, что губернатор не имеет отношения к назначениям на должности в оборонных закрытых акционерных обществах, и, в свою очередь, фактически обвинил депутатат от ЛДПР в использовании думской трибуны для дискредитации Бочарова как соперника на предстоящих губернаторских выборах.

Неверова поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Игорь Андреевич, у вас нет намерения избираться на должность губернатора Волгоградской области?» – поинтересовался он. «Как решит партия», – отчеканил Торощин. «Вы нас втягиваете уже в избирательную кампанию, и это можно трактовать как нарушения законодательства, – оценил Володин. – Здесь звучат серьезные обвинения. Нам не хотелось бы затем рассматривать вопрос снятия ваших полномочий».

Спикер нижней палаты посоветовал Торощину направить информацию о нарушениях в правоохранительные органы, поскольку «распространение недостоверной информации с этой трибуны – это прямой путь в зал суда». «Это все может быть бумерангом», – подытожил Володин.

На защиту своего соратника встал Владимир Жириновский. «Так нельзя, Сергей Иванович», – укоризненно обратился он к Неверову, и предложил «собраться в кабинете и поговорить», а не затыкать рот депутатам. «Посмотрите события на Урале, – не преминул уколоть «единоросса» Жириновский. – Если бы там критиковали вовремя губернатора и мэра, этой ситуации бы не было. И в Архангельске, и в Приморье». При этом лидер ЛДПР заявил, что «Единая Россия» проиграла в Волгоградской области, а Бочарова назвал самым слабым губернатором.

«Это вопрос не критики, а достоверной информации», – возразил Неверов.

Перепалка вызвала у некоторых депутатов в зале стойкую ассоциацию с заседаниями Госдумы в памятные 90-е годы. «Мы начинаем скатываться к тем годам, которые давно забыты, – заявил «единоросс» Владимир Шаманов. – Надо прекратить оскорблять друг друга, навешивать ярлыки и заниматься популизмом». Заявление Жириновского о губернаторе Бочарове он назвал безответственным. «Этот человек достойно работает, решает задачи, область меняется на глазах», – заверил Шаманов.

Черту под перепалкой подвел либерал-демократ Сергей Иванов. Он напомнил коллегам о регламенте, запрещающем обсуждать выступления парламентариев, и попросил не превращать заседание в балаган.

Напомним, в марте газета «Ведомости» опубликовала «черный список» губернаторов, которых президент мог отправить в отставку в ближайшее время. В числе прочих был назван и глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

Белоруссия предложила Казахстану возобновить переговоры по поставкам нефти. / Глава ЦБ вступилась за микрокредитные организации: «Запрещать их нельзя». / В московском регионе объявлено штормовое предупреждение. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»