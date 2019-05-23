В Госдуме заговорили о преодолении вето СовФеда по закону о коллекторах

Госдума продлила до 26 июля срок работы согласительной комиссии по закону об информировании россиян о передаче их долгов коллекторам. Такое решение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было принято сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Глава думского комитета Николай Николаев напомнил коллегам, что соответствующий закон был принят Госдумой, но отклонен Советом Федерации по рекомендации Минэкономразвития – которое уже после голосования в Госдуме изменило свою позицию. В итоге в феврале была создана согласительная комиссия из представителей верхней и нижней палат парламента, а также правительства РФ.

Однако за три месяца, «исходя из позиций Минэкономразвития и ЦБ, достигнуть согласия не удалось», пояснил Николаев, и попросил коллег продлить работу комиссии до конца весенней сессии Госдумы, то есть до 26 июля.

В случае недостижения согласия Госдума имеет право преодолеть вето Совета Федерации, обратил внимание депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. «Даже голосов вашей фракции хватит с лихвой», – обратился он к «единороссу» Николаеву.

«Есть такое право, – признал тот. – Но мы видим, что все же есть перспектива договориться и прийти к единому мнению. Но конечно, если работа зайдет в тупик, будем ставить и такой вопрос».

Законопроект, обязывающий кредиторов уведомлять должников о привлечении третьих лиц к возврату долга через размещение этих данных в Едином реестре сведений был разработан Николаевым и группой депутатов Госдумы в 2018 году. В конце того же года документ был изучен комиссией кабинета министров по законопроектной деятельности, и принят нижней палатой парламента.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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