Жириновский решил отправить россиян в ссылку: «Сказать, что пять месяцев ты в Москве жить не будешь»

Возродить в России систему ссылок в качестве замены тюремному заключению призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Выступая сегодня в Госдуме в рамках «правительственного часа», главный либерал-демократ страны с возмущением напомнил, что российские суды выносят мизерное количество оправдательных приговоров, и огромное количество граждан страны оказывается в тюрьмах.

«Почему у нас такой жесткий режим? Во всем мире огромное количество оправдательных приговоров», – заявил Жириновский, отметив, что ежегодно огромное количество россиян оказывается в тюрьмах, и среди них немало инвалидов, женщин и детей. «В тюрьмах должны остаться только убийцы, мошенники, наркодилеры», – подчеркнул он, и призвал, вместо лишения свободы, использовать больше других мер пресечения: подписку о невыезде, штрафы, ограничения свободы.

Кроме того, считает лидер ЛДПР, российским властям стоит вспомнить и о таком «легком, но самом тяжелом» виде наказания, как ссылка. «Это хорошая мера наказания: сказать, что пять месяцев ты в Москве не будешь жить, а уедешь вон туда. И указать ему место проживания. Это хорошая мера наказания, – считает Жириновский. – Свобода не ограниченна – там ты свободен, семью можешь привезти. Ну и в целом это смягчение мер пресечения».

Условия содержания заключенных в российских тюрьмах при этом лидер ЛДПР также подверг критике. «Только у нас в камере туалет стоит. Этого нет вообще нигде!» – сказал он, отметив, что за рубежом «тюрьмы как гостиничные номера», где есть душ, холодильник и даже Интернет, а на окнах нет решеток.

«Только у нас тюремная похлебка и никаких прав у заключенных. Сидят в старых камерах, которые еще царь построил», – заявил Жириновский.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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