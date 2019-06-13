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Четверг, 13 июня 2019, 18:23 мск

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Международные резервы России побили пятилетний рекорд

Фото: Reuters

Международные резервы России превысили уровень в полтриллиона долларов США. Это произошло впервые с января 2014 года. За неделю резервы выросли на $7,5 млрд. Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ РФ.

По данным на 7 июня 2019 года, международные резервы РФ составили $502,7 млрд – при том, что 31 мая они достигали лишь $495,2 млрд. В сообщении ЦБ РФ поясняется, что рост достигнут «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Отметим, что 8 июня прошлого года объем международных резервов оставлял $461 млрд, 9 июня 2017 года – $408,3 млрд долларов США, а 10 июня 2016-го – $393,9 млрд. В январе 2014 года золотовалютные резервы РФ составляли $510,5 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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