«Для кого вы копите деньги?» Силуанову в Госдуме задали неприятные вопросы

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет начать тратить в следующем году – после превышения оговоренной ранее планки в 7% от ВВП. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

С вопросом о ФНБ к Силуанову обратилась депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. «В стране скопилось огромное количество свободных денег, – отметила парламентарий. – 1,9 млрд рублей профицит, ФНБ достигнет 8 трлн рублей к концу года. Но регионы в долгах, более 12% населения прозябает в нищете, реальные доходы населения падают, потребительский спрос обваливается. Почему вы не меняете бюджетное правило и не вкладываете деньги в экономику нашей страны? Для кого вы их копите?»

В ответ Силуанов сказал, что именно ФНБ спас страну, когда упали цены на нефть. «Вы помните, что четыре года после снижения цен на нефть мы финансировали наши расходы из наших резервов, – отметил он. – И если бы их не было, мы могли бы, конечно, брать деньги в коммерческих банках, но тогда дошли бы до состояния дефолта – как уже было».

В следующем году уровень в 7% средств от размера ВВП в Фонде национального благосостояния будет достигнут, и тогда можно будет тратить на инвестиции средства из ФНБ, превышающие этот уровень. При этом, подчеркнул Силуанов, это надо «сделать так, чтобы не изменять нашу денежно-кредитную политику, чтобы ЦБ не повышал ключевую ставку».

Что касается падения реальных доходов населения и долгов регионов, то, по информации Силуанова, в этих сферах ситуация не соответствует тому, о чем заявила депутат. Реальная зарплата, по данным Минфина, растет – так, в апреле увеличение составило 1,6%, а долги регионов снижаются примерно на 200-300 млрд рублей в год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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