Госдума потребовала от Минприроды проверить проект ЦБК в верховьях Волги

В неоднозначную ситуацию с проектом строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на берегу Рыбинского водохранилища вмешалась Госдума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на пленарном заседании парламентарии приняли протокольное поручение к Минприроды и Росприроднадзору, в котором попросили провести государственную экологическую экспертизу проекта.

С просьбой обратиться в Минприроды на заседании выступила депутат Валентина Терешкова. «Задача сохранения реки Волги и ее уникальной экосистемы признана на государственном уровне, но проблема решается крайне медленно, – отметила она. – Считаю необходимым подключение Минприроды и широкого круга общественности, чтобы детально обсудить истинное положение дел с рекой Волгой».

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов со своей стороны пояснил, что речь идет о проекте строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. «Это действительно ситуация, которая может нести существенные экологические риски, особенно в случае наступления неблагоприятных последствий, – подчеркнул он. – Это объект первой категории, он может оказывать негативное влияние на окружающую среду».

По его словам, ситуация осложняется тем, что неподалеку на территории Ярославской и Вологодской области расположен Дарвинский государственный природный биосферный заповедник. «В этой ситуации наличие под боком ЦБК несет потенциальные риски, – заявил Бурматов. – Вероятность их наступления можно оценить только после проведения экологической экспертизы».

В итоге депутаты решили направить в Минприроды и Росприроднадзор запрос с просьбой провести госэкспертизу и проверку документации предприятия для оценки потенциальной угрозы.

Целлюлозно-бумажный комбинат планируется построить неподалеку от города Череповца Вологодской области. Проект группы «Свеза» (входит в состав инвестиционной компании «Севергрупп» Алексея Мордашова) впервые был озвучен еще в 2013 году. Вновь о нем заговорили осенью прошлого года, после заявления министра промышленности РФ Дениса Мантурова о планах по удвоению производства целлюлозы в России к 2030 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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