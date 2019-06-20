США укрепили российский рубль: американский доллар рекордно подешевел

Российский рубль заметно укрепился по отношению к доллару на Московской бирже на фоне оптимистичной для финансистов информации о возможном скором смягчении монетарной политики Федеральной резервной системы США. Впервые с августа 2018 года доллар опустился ниже 63 рублей.

На 17:26 мск американская валюта с расчетами «завтра» продавалась на уровне 62,98 рубля, что почти на 80 копеек дешевле уровня предыдущего закрытия биржи. В то же время впервые с мая 2018 года опустился почти вплотную до отметки 71 рубль, торгуясь на отметке 71,15 рубля.

Стоит отметить, что официальные курсы валют на завтра, 21 июня, выше текущих биржевых котировок. Курс доллара установлен на уровне 63,3877 рубля, евро – 71,5457.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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