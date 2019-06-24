Определены самые наркозависимые регионы России

Хакасия, Московская и Челябинская области вошли в тройку самых наркозависимых регионов РФ. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Трезвой России», которая представила ежегодный «Антинаркотический рейтинг регионов».

Как пишут «Известия», эксперты организации проанализировали официальную статистику Росстата, Минздрава, МВД, а также число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами в регионах страны. В результате выяснилось, что самыми неблагополучными в плане потребления запрещенных веществ оказались Московская и Челябинская области, а также Хакасия.

Как считают в главном управлении региональной безопасности Московской области, значительное влияние на ситуацию в области оказывает миграция. В регионе живет гораздо больше людей, чем официально зарегистрировано, при этом, значительное число составляют мигранты из наркоопасных регионов. Свыше 30% лиц, привлеченных в 2018 году к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений на территории Подмосковья, и более 25% умерших от передозировки, не являлись жителями этого региона, подчеркнули в управлении.

В пресс-службе минздрава Челябинской области «Известиям» сообщили, что число наркопотребителей, состоящих на учете в регионе, – среднее по стране и к тому же оно постоянно снижается. Если в 2015 году было зарегистрировано 15 тысяч человек, то в начале 2019 года – 8,2 тысячи. Количество смертельных отравлений наркотиками в регионе за год снизилось практически вдвое –– по итогам 2018-го было зафиксировано 178 случаев.

В «Трезвой России» обращают внимание, что прошлом году регионы, попавшие в тройку «лидеров» также находились в нижней части таблицы, но последние места занимали тогда Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край, где за год обстановка немного улучшилась.

По данным организации, значительно усугубилось ситуация в Северной Осетии, которая скатилась в рейтинге на 27 пунктов и оказалась на 60-ом месте, и Мордовии, которая потеряла сразу 18 пунктов и оказалась на 23-й позиции.

В тройку максимально свободных от наркотиков вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика, отмечают в «Трезвой России».

По словам руководителя организации Султана Хамзаева, ситуация с употреблением наркотиков в стране ухудшается, потому что действующая стратегия государства по борьбе с такими веществами устарела, а методик первичной профилактики критически мало. Число наркоманов ежегодно увеличивается, а сами вещества становятся дешевле и доступнее, отметил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 24.06.19

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