ГИБДД умудрилась издать распоряжение о несуществующих лабораториях

Нижняя палата российского парламента решила разобраться со странным распоряжением ГИБДД, которое ставит под вопрос законность сотен тысяч автомобилей, переоборудованных для работы на газомоторном топливе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее протокольное предложение внес депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов.

Парламентарий напомнил коллегам о постановлении правительства №413 от 6 апреля этого года, которое устанавливает правила переоборудования транспортных средств. В основном автомобили переоборудуют для работы на газе.

«И буквально 3 июня первый заместитель главного инспектора ГИБДД Владимир Швецов выпустил распоряжение, в котором как-то, на наш взгляд, некорректно дописал, что в правилах переоборудования транспортных средств не просто должна принимать участие испытательная лаборатория и давать соответствующий документ, а она должна быть органом ГИБДД. А таких сегодня просто вообще нет!» – заявил Нилов.

Депутат попросил дать поручение думскому комитету по транспорту разобраться с этим вопросом, чтобы «внести ясность для сотен тысяч пользователей транспортных средств».

Протокольное поручение парламентарии приняли без возражений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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