«Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб»: кладбища иностранных солдат в РФ хотят отметить особыми табличками

В России на воинских кладбищах, где захоронены иностранные военнослужащие, предложено устанавливать таблички с надписью «Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб». Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующие поправки в федеральный закон «О погребении и похоронном деле» внес в нижнюю палату российского парламента депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. По его мнению, это позволит предотвратить героизацию военнослужащих иностранных государств, воевавших с СССР или Российской империей.

Согласно проекту документа, статью закона, посвященную воинским захоронениям, предложено дополнить новым абзацем: «На расстоянии не более 1 м от входа на захоронения военнослужащих иностранных государств и их союзников, воевавших с Российской империей или Союзом ССР, на территории Российской Федерации устанавливается информационная табличка с текстом «Кто к нам с мечом пришел, от русского меча погиб» на русском языке и на государственном языке (государственных языках) иностранных государств, чьими гражданами были данные военнослужащие».

Финансирование расходов по установке табличек Дегтярев предложил осуществлять за счет тех иностранных государств, чьи военнослужащие были захоронены на данных кладбищах.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «потомки военных, вторгшихся в нашу страну, часто не готовы принимать нелицеприятную правду о своих предках», и некоторые из них становятся активистами движений по обелению памяти о родственниках. В частности, отмечает Дегтярев, в странах Запада в рамках псевдопацифистской идеологии предлагают предать забвению отличие между нападавшими и обороняющимися и характеризовать военных из войск агрессора как жертв, вынужденных выполнять приказы своего командования. Например, по данным волгоградских СМИ, представители Народного союза Германии в 2018 году предлагали создать на военном мемориале Россошки постоянно действующую экспозицию из десяти стендов о немецких военнослужащих, «с биографиями, наполненными позитивными фактами и наводящими на мысль, что причиной их появления у Сталинграда стали превратности судьбы».

Таким образом, считает парламентарий, «потомки коллаборантов и просто нацистов из республик Прибалтики и Украины при поддержке или попустительстве местных органов власти путем фальсификации истории «превращают злодеев в участников боевых действий и даже героев. «Российское государство не должно потворствовать их планам», – говорится в пояснительной записке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.07.19

«Защищался» от судебных приставов: в Москве мужчина угрожал взорвать гранату в жилом доме. / В Польше погибла российская гандболистка. / Доигрались: в Москве 11-летний мальчик поджег себя. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»