«Я боюсь, что ситуация взорвется»: россиянам изменили цифровую подпись

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о цифровой подписи при регистрации сделок с недвижимостью. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», поправки запрещают регистрацию сделок с использованием цифровой подписи, если в ЕГРН заранее собственником не была внесена соответствующая отметка.

Как пояснил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, законопроект направлен на обеспечение безопасности от мошенников, которые воруют персональные данные и на их основе создают цифровые подписи, которые впоследствии используют для хищения недвижимости.

«Я боюсь, если мы сейчас это не примем, ситуация взорвется – потому что каждый человек, у которого есть недвижимость, подвержен этим рискам, – подчеркнул парламентарий. – Сейчас это [фальсификацию подписи] можно сделать. В основном пользуются той недвижимостью, где граждане не проживают. [Мошенники] смотрят, что граждан нет в этой квартире, а значит – они узнают гораздо позже, и можно квартиру 400 раз продать. Это просто распахнутая история для мошенников. Если мы этого не сделаем, мы дискредитируем всю цифровизацию и будем отброшены еще на десятилетие».

Поправки вводят в закон новую норму, согласно которой для того, чтобы использовать цифровую подпись, гражданин должен внести в ЕГРН отметку о своем согласии на такие действия. Без этой отметки цифровая подпись будет недействительна. Пока законопроект распространяется только на граждан, о юридических лицах речь не идет, отметил Крашенинников.

По его словам, отметка может быть проставлена только на основании личного заявления собственника квартиры или его законного представителя – по почте можно направить нотариально заверенное заявление. При отсутствии такой отметки регистрирующий̆ орган не сможет принять к рассмотрению заявление о переходе прав собственности, и документы будут возвращены хозяину квартиры.

При этом, как отмечается в пояснительной записке, этот порядок действует, если заявителем выступает физлицо или его представитель – но когда в интересах собственника действует нотариус или органы госвласти, отметка для использования цифровой подписи по-прежнему не будет нужна.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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