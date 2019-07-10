В Госдуме придумали новый дорожный знак

В ГИБДД и Минтранс РФ направлено предложение о введении в России нового дорожного знака, предупреждающего о придорожной торговле. Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщил депутат Госдумы Василий Власов. По его мнению, это поможет минимизировать количество ДТП, которые происходят в осенне-летний период из-за торговли на обочинах дорог.

«Как начинается сезон придорожной торговли, так идут информационные сообщения, что кого-то сбили на обочине, кого-то задержали за несогласованную торговлю. Но надо понимать, что скоро огромное количество людей будет снова заниматься продажей своих овощей, которые они вырастили на участке, грибов и ягод, которые они собрали в лесу, – пояснил Власов. – Чтобы водители знали, что в данном населенном пункте надо сбросить скорость, потому что будет придорожная торговля, и они смогут приобрести овощи и фрукты, мы хотим ввести этот знак. Кроме того, люди, которые являются автомобилистами и едут по трассе с большой скоростью, должны знать, что машины, которые едут перед ними, могут резко затормозить, чтобы приобрести овощи и фрукты».

При этом Власов подчеркнул, что саму придорожную торговлю следует также ввести в правовое поле. «Было бы правильно, чтобы это было согласовано, – подчеркнул депутат. – Чтобы было какое-то место, где они смогли бы заниматься этой деятельностью, потому что каждое лето, к сожалению, идет информация, что кого-то сбили и кто-то пострадал».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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