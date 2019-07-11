Антинациональные олигархи и западные угрозы: Россия под многослойным «колпаком» проблем и рисков

Россия оказалась под многослойным «колпаком» внешних и внутренних угроз: если страна не сменит финансово-экономическую политику, ее ждет коллапс. Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня в Госдуме на парламентских слушаниях «Обеспечение стратегической стабильности в условиях изменения мировой архитектуры безопасности: парламентское измерение».

«Первый колпак – геополитический», – отметил Зюганов. Он пояснил, что на гигантской территории России сосредоточена треть всех мировых стратегических ресурсов, поэтому не стоит надеяться, что внешние силы оставят ее в покое. «Надо восстанавливать нормальные отношения с Украиной, тогда нас будет более 200 млн, и мы будем в состоянии вести борьбу на всех направлениях», – заявил парламентарий.

Вторым «колпаком» лидер КПРФ назвал ракетно-космический. «Нам давно надо официально заявить Европе и американцам, что мы не потерпим размещения ракетных ядерных сил ни в Прибалтике, ни на Украине. Это зона наших жизненных интересов, мы будем защищать ее всеми имеющимися средствами. В противном случае мы можем оказаться в ситуации хуже, чем в 1941 году», – считает политик.

Третья угроза – технологическая, обратил внимание Зюганов. На 90% российское производство «зависит от иностранных станков, роботов и машин». Поэтому сейчас основная задача – сформировать промышленно-производственную среду, которая позволяла бы решить эту проблему. Темпы производства при этом надо удваивать и утраивать, подчеркнул депутат.

«Четвертый колпак – олигархический, финансово-капиталистический», – подчеркнул он, пояснив, что сегодня в России иностранному капиталу принадлежит 95% предприятий в энергетике и машиностроении, 70% – в железнодорожном машиностроении и пищевой промышленности, 90% – в торговых сетях. «Мы должны все делать, чтобы в этих сферах у нас был контрольный пакет, – подчеркнул Зюганов. – Олигархия у нас ведет себя абсолютно антинационально. Три главных олигарха получили дополнительный доход в 840 млрд рублей. Можно было давно ввести прогрессивную шкалу налогообложения».

Еще одна проблема кроется в сфере дипломатии, считает Зюганов. «Впервые в истории почти 400 человек находится под американскими санкциями. Нам надо принимать ответные меры», – констатировал лидер КПРФ.

«Самый опасный колпак – цифровой. Мы вползли в новый мир, который плохо изучен и осмыслен», – заявил Зюганов.

При этом он подчеркнул, что нынешние темпы роста ВВП в 0,7% обеспечат России не попадание в пятерку крупнейших экономик мира, а откат на пятнадцатую позицию. «А это означает коллапс и кризис», – заявил политик.

Главный коммунист страны также напомнил, что шестой год в стране идет обнищание граждан, и сегодня «средняя зарплата у половины населения меньше 20 тысяч рублей». «Очень тревожный показатель – возобновилось массовое вымирание. За полугодие страна потеряла 150 тыс человек!» – обратил внимание Зюганов.

Чтобы кардинально изменить ситуацию, России «надо проводить иной финансово-экономический внутренний курс». «Послание президента на это ориентирует, но Дума пока на эти вызовы не ответила», – заявил лидер КПРФ, пояснив, что нижней палате парламента в осеннюю сессию нужно сконцентрироваться на принятии бюджета реального развития.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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