«Эти органы действительно с «чистыми руками»?» Госдума отдаст спецслужбам контроль за спутниковой связью

Ввоз в Россию спутниковых телефонов и станций будет ограничен, соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», инициатива введения новых правил вновь исходит от группы сенаторов, в числе которых – Андрей Клишас и Людмила Бокова, которые ранее выступили авторами нескольких скандальных законов, в числе которых – об «автономном Рунете» и запрете критики власти.

Новый законопроект разрешает ввоз в Россию спутниковых телефонов и станций только лицензированным в стране операторам связи. Если ввезти такое оборудование решит иностранная компания, ей придется получить в России лицензию. Поправки для этого планируется внести в федеральный закон «О связи».

По словам представлявшей законопроект сенатора Людмилы Боковой, документ разработан для предотвращения террористической деятельности. «В данном случае неконтролируемый ввоз может спровоцировать неисполнение оперативно-розыскных мероприятий, этим обусловлена эта инициатива, – заявила она. – Не будет исполняться законодательство, которое позволяет блокировать террористическую деятельность, предотвратить продажу оружия и боеприпасов».

При этом сенатор заверила, что поправки не предусматривают ограничений для Интернета или трафика. «В ФЗ о суверенном интернете мы прописали, что никаких ограничений передачи трафика не должно быть, – сказала она. – Также и здесь – нет, и не может быть никаких ограничений для трафика, но это должна быть система, которая позволяет реализовать мероприятия в рамках антитеррористического законодательства».

При этом Бокова уточнила, что поправка не спровоцирует дефицит на рынке таких устройств – но при этом будет стимулировать развитие подобных производств в России.

Идея сенаторов встретила горячую поддержку большинства депутатов. В частности, парламентарий от ЛДПР Дмитрий Савельев и вовсе заявил, что законопроект является полумерой, и пора разработать ограничительные меры для ввоза спутниковых телефонов. «Мы не до конца понимаем, что зашито туда внутрь, что может влиять на национальную безопасность, и нам надо стимулировать производство такого оборудования на нашей территории, – заявил он. – Пусть западные компании реализуют сборку здесь – с передачей нам всех технологий». «Я полностью поддерживаю», – прокомментировала заявление Бокова.

Правда, отдельные представители думской оппозиции попытались осторожно остудить пыл сторонников ограничений. Так, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный напомнил об экспертных мнениях, что новая идея разработана в целях тотального контроля над беспроводным, спутниковым Интернетом. «Будущее развитие Интернета связано именно с этими технологиями. Это второй пакет, который позволит ограничить другой интернет, непроводной», – напомнил он Боковой о предыдущем законе сенаторов.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов, в свою очередь, предложил называть вещи своими именами и подать личный пример россиянам, отдав под полный контроль спецслужб депутатские служебные телефоны. «В сегодняшних условиях тайна личной переписки и связи не может быть гарантирована никому, – констатировал парламентарий. – Тот, кто первый вскрывает наши личные переписки – тот остается в выгоде. Да, вокруг нашей страны много недоброжелателей, и мы вынуждены прибегать к мерам защиты. Но одновременно мы должны тогда и признаваться, что, дорогие граждане, всех вас при желании наши спецслужбы и органы будут контролировать».

«Для абсолютного большинства законопослушных граждан и честных тружеников ничего в этом страшного нет, – считает Нилов. – И я согласен, пусть будут такие возможности у этих органов. Но вопрос – а эти органы действительно с чистыми руками и честными помыслами?»

Парламентарий напомнил о скандальных случаях задержания сотрудников полиции и ФСБ по подозрению в совершении преступлений, и предложил прямо называть такие истории госизменой, а к преступникам в погонах применять высшую меру наказания.

«Вы предложили всему народу быть под колпаком у Боковой и Клишаса – давайте покажем пример! – призвал он. – Заступает госслужащий на службу, депутат, сенатор – а это люди, от которых зависит власть и деньги в этой стране, – пусть так же, как капитан подводной лодки, пишут добровольный отказ от права на личную жизнь».

«Не надо делать обобщений о работниках всех спецслужб», – сделал замечание депутату вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Я предлагаю показать такой пример, – не сдавался Нилов. – Чтобы, в первую очередь, мы сами, добровольно, были в сети обязательного контроля за всеми разговорами, встречами и контактами. Чтобы меньше было таких позорных явлений, когда начиная от чиновников, депутатов до руководителей ФСБ, полковников и генералов, позорят институт, который должен следить за соблюдением законности и правопорядка».

Призыв Нилова поддержки у коллег не встретил. Зато очередной закон Клишаса и Боковой депутаты дружно поддержали – 325 голосов было отдано за инициативу, один против и три парламентария решили воздержаться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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