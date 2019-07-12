«Некоторые заинтересованы, чтобы конфликт был»: почему Госдума пошла на принцип

Госдума пошла на принцип: только на этой неделе нижняя палата российского парламента дважды отказалась идти на поводу у правительства РФ. Во вторник с подачи спикера Вячеслава Володина депутаты отложили на осеннюю сессию второе и третье чтения проектов законов о детском отдыхе, а в среду – вернули в бюджетный комитет поправки к Налоговому кодексу, хотя речь в них шла о весьма срочных мерах по регулированию цен на бензин. Все это дало повод для нового витка разговоров о конфликте спикера Госдумы с администрацией президента и правительством РФ. Между тем, мнения экспертов в этом вопросе неоднозначны.

Госдума не в первый раз вступает в противоречия с правительством по тем или иным законопроектам, отметил в комментарии РИА «Новый День» политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, напоминая, в частности, резонансную ситуацию с введением курортного сбора.

«Но я бы не сказал, что тут есть какой-то конфликт. Да, была очень активная дискуссия по перераспределению поступаемых средств между муниципалитетами и областным бюджетом, очень серьезное непонимание между Думой и правительством, где каждый отстаивал свою точку зрения, – говорит эксперт. – Так же, как и после выступления [главы МЭР] Максима Орешкина в Госдуме, многие начали говорить о некоем конфликте. Но потом и [премьер-министр] Дмитрий Медведев, выступая в Государственной думе, подчеркнул, что никакого конфликта нет, есть полное взаимопонимание, и Орешкин уже на этой неделе на парламентских слушаниях тоже демонстрировал наличие диалога с Государственной думой».

Отказ нижней палаты парламента занимать соглашательскую позицию объясняется нежеланием брать на себя ответственность за плохо проработанные чиновниками документы, полагает собеседник агентства. «Тут речь не о конфликте, а о субъектности Думы и желании полностью прорабатывать законопроекты, – пояснил Фетисов. – Поэтому те законопроекты правительства, по которым есть вопросы по качеству исполнения, очень часто отправляются на доработку».

Очередной виток разговоров о серьезном противостоянии спикера с правительством можно объяснить информационно бедной недельной повесткой – на фоне которой СМИ и телеграм-каналы уделили повышенное внимание ситуации с поправками в Налоговый кодекс, считает политолог. «Я внимательно наблюдаю за действиями Государственной думы. Да, в тот раз была даже критика правительства со стороны Сергея Ивановича Неверова – но это, на мой взгляд, чисто рабочий момент. Потому что если бы был какой-то конфликт – таких случаев было бы гораздо больше», – сказал политолог.

При этом еще в понедельник, 8 июля, на парламентских слушаниях по цифровой экономике присутствовали три представителя правительства РФ, и все они – включая вице-премьера Максима Акимова – подчеркивали большую роль Володина и Госдумы в целом в развитии этой темы. «И опять же была заметны теплые рабочие отношения. Это еще одно свидетельство того, что никакого конфликта нет», – подчеркнул Фетисов.

По мнению политолога, слухи о серьезных противоречиях между Госдумой и АП могут подогревать политтехнологи, которым выгодна такая ситуация. «Некоторые заинтересованы в том, чтобы такой конфликт был, поэтому информация вбрасывается в телеграм-каналы. А интерес, думаю, тут очень простой: если посмотреть, какие сетки телеграм-каналов распространяют эту информацию, то можно увидеть, что они принадлежат определенным политтехнологам, – говорит собеседник агентства. – Тут, скорее всего, есть желание создать видимость такого конфликта, а потом пытаться получить какие-то бюджеты на проведение информационных войн против той или иной фигуры».

Этот же фактор, по мнению эксперта, сыграл роль осенью прошлого года – когда после провальных для «Единой России» выборов обсуждалась версия об ослаблении партийных позиций в результате проведенной Володиным чистки списков кандидатов на выборы. «Механизмы взаимодействия Государственной думы с АП видны, никакого конфликта тут нет. По «Единой России» – такая же ситуация: в период, когда к руководству партией приходил Андрей Турчак, Володин – можно сказать, даже демонстративно – удалился от «Единой России», а Сергей Неверов занялся фракцией в Думе. Но тогда тоже были разговоры: партия или фракция?»

Напомним, 6 марта в Госдуме впервые в истории был перенесен правительственный час с участием главы МЭР Максима Орешкина. Именно спикер Вячеслав Володин тогда акцентировал внимание на неспособности министра дать четкие ответы на вопросы депутатов, и предложил отложить дискуссию на более поздний срок. Ситуация получила большой резонанс – эксперты вновь заговорили о застарелом конфликте Володина с администрацией президента, а премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, не преминул пошутить о взаимной симпатии Думы и МЭР.

На парламентских слушаниях по цифровой экономике 8 июля спикер Госдумы поддержал предложение Максима Орешкина о проведении слушаний по цифровому интеллекту.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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