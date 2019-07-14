Индекс бигмака: российский рубль снова поставил мировой рекорд

Российская национальная валюта признана самой недооцененной в мире. Об этом свидетельствует очередной индекс бигмака, который опубликовал журнал Еconomist. Согласно этому исследованию, валютный курс российской национальной валюты сейчас на 64,5% больше его реального значения.

Как отмечается, что в США бигмак стоит 5,74 доллара, тогда как в России – 130 рублей, или чуть более двух долларов. Таким образом, справедливый курс российской валюты должен составлять 22,65 рубля за один американский доллар, цитирует результаты исследования РИА «Новости». Отметим, официальный курс американского доллара, установленный Банком России на выходные и понедельник, составляет 63,0204 рубля.

Индекс бигмака определяется исходя из теории о паритете покупательной способности на примере бургера бигмак из ресторана McDonald's. Согласно этой теории, обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

Лондон, служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 14.07.19

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