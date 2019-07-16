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Вторник, 16 июля 2019, 13:08 мск

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У Госдумы нашли «какой-то пакет»: Жириновский призвал к бдительности

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян к бдительности. «Как тихо идет жизнь в этом году, чтоб так тихо и шла», – пожелал он, комментируя утренний инцидент с перекрытием улиц около входа в здание нижней палаты парламента на Охотном ряду.

Как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», Жириновский также отметил, что поразился тишине и спокойствию около здания Госдумы, когда подъехал к нему на автомобиле. «Оказывается, пакет какой-то нашли в переходе», – уточнил он.

«Нам тоже нужно, чтобы никто не брал такие пакеты. Как тихо идет жизнь в этом 2019 году, чтоб так тихо и шла. Нам надо быть бдительными. Призываю к бдительности не только здесь в Москве, но и по всей стране», – заключил лидер ЛДПР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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