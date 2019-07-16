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Вторник, 16 июля 2019, 14:52 мск

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«Разрубить Гордиев узел!» Госдуме предложили полностью отменить техосмотр для частных легковушек

Полностью отменить процедуру техосмотра для частных легковых автомобилей призвал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Выступая в Госдуме при обсуждении законопроекта о введении уголовной ответственности за проведение техосмотра неаккредитованными компаниями, парламентарий пояснил, что в Правилах дорожного движения уже есть пункт, который обязывает водителя убедиться в исправности машины перед началом движения.

Усиление ответственности для операторов техосмотра, которое предусматривает правительственный законопроект, Ионин назвал очень важным, однако подчеркнул, что основная проблема заключается в другом.

«Сам гордиев узел техосмотра проще разрубить, чем распутывать, – завил он. – Давайте посмотрим: в пояснительной записке написано, что учтены предложения органов исполнительной власти, Российского союза автостраховщиков и представителей профессиональных сообществ. Все замечательно! А людей мы когда будем спрашивать на тему техосмотра? Это больная тема для всей России».

Ионин обратил внимание, что еще в мае лидер «Справедливой России» Сергей Миронов «запустил отдельный сайт сбора подписей за полную отмену техосмотра», и к этому моменту идея уже получила десятки тысяч подписей россиян.

«Эта инициатива абсолютно не популистская, – заявил Ионин. – Те же страховщики, которых вы так любезно спросили насчет данного законопроекта, предлагают оформить диагностическую карту без выезда на саму станцию техобслуживания. И это ни для кого не секрет. Мы предлагаем отменить вообще техосмотр для легковых автомобилей – исключая автомобили такси, служебный и специальный транспорт. Для частного владения это вполне реально, так как в ПДД уже есть пункт об ответственности водителя – чтобы он убедился в исправности транспортного средства».

Законопроект об усилении ответственности операторов техосмотра в итоге был принят во втором чтении. Предложение Ионина поддержки не получило.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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