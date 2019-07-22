Госдума ополчилась на Минфин: «Вы мне сейчас напоминаете диалог Чука и Гека»

Правительство РФ вновь провоцирует скандал в Госдуме. Сегодня комитет по бюджету нижней палаты парламента отказался поддерживать поправку в Бюджетный кодекс, разрешающую использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для кредитов иностранным государствам в целях поддержки экспорта. Аргумент о том, что достижение целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» влияет на KPI первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова, парламентариев не убедил, а глава комитета Андрей Макаров напомнил коллегам о предыдущем скандале с правительственной «бензиновой» поправкой, которую чиновники пытались вставить в законопроект о редких металлах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рассмотрение поправок в «проходной», по выражению Макарова, законопроект «споткнулось» на пункте, касающемся расходования средств ФНБ в рамках нацпроекта по поддержке экспорта. Как пояснил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, правительство предлагается наделить правом распоряжаться государственными экспортными кредитами за счет ресурсов ФНБ после превышения ликвидной частью фонда планки 7% ВВП. Проще говоря, чиновники хотят получить право выдавать кредиты иностранным государствам для финансирования экспортных поставок.

Идея не понравилась Счетной палате. Представитель ведомства назвал поправку преждевременной «в части расширения возможности размещения средств ФНБ в долговые требования, возникающие в связи с предоставлением государственных экспортных кредитов иностранным государствам». По мнению аудиторов, такие действия затрагивают ключевые вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы, а также сохранения макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста. «Необходимо отдельное комплексное рассмотрение и согласование с участием Центрального банка», – подчеркнули в Счетной палате.

«Центробанк никогда не заявлял такую позицию, мы о ней ничего не знаем – возразил Сторчак. – Эта поправка прямо связана с одним из нацпроектов, с поддержкой экспорта. Чтобы достичь цели нацпроекта – а это KPI для моего министра...»

«Я не очень понимаю, у нас что теперь, KPI министра прописывается в Бюджетный кодекс? – прервал его Андрей Макаров. – Это неудачное слово».

Как выяснилось, представителей Центробанка на заседание комитета никто не пригласил. «Что, действительно, поправка никак не согласована с ЦБ? – удивился Макаров. – Вы мне сейчас напоминаете диалог Чука и Гека – помните, когда они телеграмму выбросили за окошко и решают – сказать маме или нет? «Давай так: если мама нас не спросит про телеграмму – мы ей не скажем. А вот если спросит – мы, конечно, ей расскажем». Эта позиция Чука и Гека по закону – совсем не лучшая».

Фракция КПРФ поддержала позицию Счетной палаты. «[Средства ФНБ] можно на пенсии направлять... все равно парламент должен обсуждать», – отметил депутат Госдумы о компартии Валентин Шурчанов.

В итоге поправку на заседании обсуждать не стали. Макаров предложил Минфину до вечера получить одобрение ЦБ и Счетной палаты, и в этом случае комитет готов собраться во вторник утром, чтобы до пленарного заседания успеть обсудить поправку о ФНБ. «Эта поправка вообще не имеет никакого отношения к закону, который мы принимали в первом чтении, – подчеркнул Макаров. – Это абсолютно не имеет отношения к концепции закона. Мы только что проходили это по демпферу. Получить заявление от коммунистов, что мы фундаментальнейший вопрос вносим во второе чтение без какого-то обсуждения в первом – я не готов».

Ранее Госдума на пленарном заседании после бурной дискуссии вернула в бюджетный комитет поправку, касающуюся демпфирующего механизма для сдерживания роста цен на бензин. При этом выяснилось, что поправка не соответствовала концепции законопроекта о стимулировании добычи редких металлов, в который была внесена только ко второму чтению. Как заявила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, в подобных случаях поправка должна быть внесена в таблицу не соответствующих концепции законопроекта, и отклонена. В итоге из текста документа данная правительственная поправка перекочевала в самостоятельный законопроект, который внесла группа депутатов во главе с Макаровым.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

В России из-за роста НДС на пальмовое масло подорожают продукты питания. / На крупных производствах хотят открыть филиалы исправительных учреждений. / Фанаты «Спартака» назвали «хулиганами» силовиков, избивших болельщиков после матча с «Ростовом». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»