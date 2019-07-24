Кредитный кризис: «Растет число людей, которым нечего будет терять уже завтра»

В России растет количество невозвратных долгов по кредитам, в результате чего жители страны «будут готовы на все, чтобы избавиться от этой удавки». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении в третьем чтении законопроекта о запрете на заключение с микрофинансовыми организациями (МФО) договоров займа на единственное жилье. По его мнению, МФО вообще следует запретить или, как минимум, серьезно ограничить ставку кредита.

Парламентарий напомнил, что серьезные долги перед банками имеет больше 6 млн россиян, причем «два миллиона из них эти долги никогда не вернут». «Эта цифра растет, все больше людей, которым нечего терять будет уже завтра, – предупредил Куринный. – Тех, у которых отнимают жилье, которым накладывают на имущество ограничения, они живут впроголодь и выплачивают по 50% от своей мизерной пенсии или минимальной зарплаты. И завтра они будут готовы на все, чтобы избавиться от этой удавки».

Куринный призвал коллег полностью запретить деятельность МФО в России и установить максимальную ставку кредита в 30% – «как в Китае». «Иначе надувание этого мыльного пузыря будет продолжаться, и чем это закончится – большой вопрос и для страны в целом, и для нашего общества», – подчеркнул он.

Закон, призванный предотвратить мошенничество в отношении квартир россиян со стороны МФО, принят сегодня в третьем, окончательном чтении 419 голосами «за» при одном воздержавшемся. Документ также позволяет МФО идентифицировать клиентов с помощью государственных информационных систем – по замыслу авторов закона, это поможет пресечь получение займов мошенниками по чужим паспортам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

«В лесах-то бардак!» СовФед взялся за скандальный валежник. / Жители России стали экономить на бытовой химии. / Выборы в Мосгордуму обрастают скандалами: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»