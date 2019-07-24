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Среда, 24 июля 2019, 17:21 мск

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Изъятие земли «завуалировали»: Госдума утвердила поправки в Градостроительный кодекс

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла закон, который в соцсетях назвали «законом о всероссийской реновации». Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты отклонили предложение представителя фракции «Справедливая Россия» Валерия Гартунга перенести рассмотрение документа из-за его серьезных последствий. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил парламентариев, что из документа убрана скандальная норма о принудительном изъятии земельных участков, против которой в течение нескольких дней протестовали участники одиночных пикетов около здания нижней палаты.

Дискуссия разгорелась после предложения Гартунга снять законопроект с сегодняшней повестки дня. В ответ глава думского комитета по строительству Евгений Москвичев заявил, что норма о принудительном изъятии земель под домами с последующим их сносом развития территорий, была удалена еще во втором чтении.

Между тем еще один представитель «эсеров» – Галина Хованская, которая накануне также предлагала перенести законопроект на осень, признала, что этот пункт из документа был удален, однако напомнила, что в скрытом виде эта норма «есть в действующем законодательстве», и применить ее «можно элементарно».

Хованская обратила внимание, что накануне во втором чтении пыталась внести в Градостроительный кодекс поправку, которая исключила бы такие действия по принудительному изъятию участков под домами, которые не признаны аварийными, однако Госдума ее отклонила.

Несмотря на возражения «эсеров», закон сегодня был принят в окончательном чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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