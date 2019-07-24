Для них ничего не жалко: Госдума одобрила налоговые льготы на 143 млрд рублей «для людей из списка «Форбс»

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект, который оппозиция уже назвала «законом для людей из списка «Форбс». Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об освобождении от НДС ввоза в Россию гражданских самолетов и вертолетов, и комплектующих к ним. Подобная мера уже действует для морских судов.

Кроме того, в отношении лайнеров, принадлежащих участникам «российских оффшоров» – специальных административных районов Калининградской области и Приморья, законопроект предлагает не учитывать их доходы от эксплуатации воздушных судов при начислении налога на прибыль. До 1 января 2023 года ввоз самолетов можно будет осуществлять без их обязательной регистрации в российском реестре. Представляя этот документ, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин подчеркнул, что от НДС будут освобождены и операции по продаже в России отечественных судов.

Против идеи правительства РФ активно выступили коммунисты. Депутат Госдумы Николай Арефьев подчеркнул, что Дума «принимает закон для людей из списка «Форбс», который убивает наш авиапром и создает льготы людям, которые этого не заслуживают».

К критике также подключились «эсеры». «Утром мажу бутерброд – сразу мысль: а как народ?» – процитировал депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг известные строки из пьесы Леонида Филатова. – Это сразу приходит на ум, когда с заботой о народе принимается такой законопроект. О каком народе идет речь? Фамилии граждан, о которых мы так печемся, можно найти в списке «Форбс». Это настолько очевидно, что я не понимаю, почему мы на это столько времени тратим, а не отклоняем сразу».

Гартунг подчеркнул, что в России следует развивать собственный авиапром, и предложил освободить от НДС производителей отечественных самолетов и комплектующих, напомнив, что в сельском хозяйстве подобные налоговые льготы уже дали результат. Этим же законопроектом, отметил депутат, Госдума фактически освобождает от налогов владельцев судов, которые зарегистрированы в иностранных зонах. «У нас что, в ПФР деньги появились? Так все хорошо с образованием? – поинтересовался Гартунг. – Так давайте вернем индексацию пенсий работающим пенсионерам! Мы олигархов из списка «Форбс» от налогов освобождаем – да, это забота о гражданах, они же под санкциями, не могут пользоваться своими судами, яхтами, давайте им специальный налоговый режим создадим, пусть они денег сэкономят у нас в стране. Если у нас так все хорошо с налогами, что мы создаем специальные налоговые гавани для специальных граждан, которые у нас в списке «Форбс», давайте примем такое предложение – возьмем и начнем раздавать долги?»

Парламентарий пояснил, что под долгами он имеет в виду советские вклады граждан в Сбербанке, которые были заморожены почти 20 лет назад. «На налоговые льготы для олигархов у нас деньги есть, а на выплату долга перед гражданами денег нету? – возмущенно поинтересовался Гартунг. – У нас по всей стране закрываются больницы, и люди не дожидаются медпомощи, умирают прямо дома – их даже не везут в больницы! Что это такое? При такой ситуации в стране голосовать за такого рода законы, мягко говоря, недальновидно».

Тем не менее, «единороссы» законопроект поддержали. Депутат Владимир Гутенев заявил, что законопроект «чрезвычайно важен для первую очередь для граждан, пассажиров, но так же важен для национальной экономики и безопасности, так как в «период Ч» те самолеты, которые находятся вне российской юрисдикции, невозможно будет отмобилизовать».

Сейчас, по его словам, на российских линиях используется 753 зарубежных самолета из них 750 находятся вне российской юрисдикции.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, сумма, подлежащая возмещению из федерального бюджета до 2025 года, составит не менее 143,8 млрд рублей. Законопроект был принят в первом чтении при 325 голосах «за» и 58 «против».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

«Единая Россия» «зашевелилась»: опасается фиаско на будущих выборах в Госдуму. / Поправки в закон защитят граждан от мошенников при сделках с недвижимостью. / Изъятие земли «завуалировали»: Госдума утвердила поправки в Градостроительный кодекс. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»