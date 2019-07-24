Резонансное дело: против известного юриста Карамзина готовится новая провокация

В скандальном «деле» известного юриста Кантемира Карамзина, который был арестован по надуманному обвинению и обращавшийся из СИЗО Сергиева Посада к президенту РФ Владимиру Путину о фактах масштабной коррупции в руководстве московского УФСБ, появились новые подробности. Как выяснилось, следствие фактически не ведется, а решать судьбу уголовного дела, как и неоднократно ранее, назначена гражданская судья, которая не должна рассматривать уголовные дела и ходатайства по ним в силу иной квалификации, пишет «Собеседник».

Как сообщается, резонансное дело юриста-арбитражника Кантемира Карамзина, уже известного как «второй Магнитский», будет рассмотрено 25 июля городским судом подмосковной Балашихи. Судя по данным издания, дело курирует лично начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Дорофеев, которого называют одним из «авторов» силовой посадки журналиста Ивана Голунова. Интересантами уголовного преследования юриста Карамзина называют «строительный картель» владельцев ДСК-1 и ФСК «Лидер» Владимира Копелева и Владимира Воронина, которые проиграли в арбитраже иностранному клиенту Кантемира Карамзина акции комбината на 15 млрд рублей. Заседание состоится по ходатайству следствия о продлении срока содержания под стражей, которое просит суд продлить арест Карамзина К. Ф. еще на 3 месяца – до 27 октября 2019 года.

Юрист, страдающий сахарным диабетом и другими серьезными заболеваниями, с 12 апреля находится в СИЗО подмосковного Сергиева Посада в невыносимых условиях. Его жизни угрожает серьезная опасность, а в его адрес поступают угрозы физической расправы. При этом задержали Карамзина сотрудники ФСБ по мелкому, даже ничтожному с точки зрения госбезопасности частному делу 12-летней давности. Чем же так опасен для интересов государства юрист Карамзин, что его держат в клетке? Зачем на самом деле к нему в СИЗО даже в ночное время наведываются «посланцы» в звании майоров и полковников ФСБ, и как далеко продвинулась за это время следствие?

Юриста обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах по частному спору о денежном долге 2007 года писателя Блоцкого, который не вернул Карамзину $200 тысяч. Адвоката арестовали на основании заявления Блоцкого о том, что подпись под одним из договоров займа поддельная (не его), несмотря на то, что Карамзин давно выиграл это дело в судах всех инстанций вплоть до Верховного суда РФ, которые неоднократно исследовали все доказательства по делу, в том числе и подписи. Об этом свидетельствуют вступившие в законную силу решения.

Примечательно, что в ходе расследования дела писатель Блоцкий отказался от дачи показаний на детекторе лжи. Сам Карамзин и его адвокаты считают, что обвинение противоречит здравому смыслу и нормам Уголовного кодекса. «Всем понятно, что никакого преступления он не совершал, – комментирует ситуацию адвокат Карамзина Марина Громова. – Не может быть такого, что сначала истец получает решение суда о взыскании денег с должника, а потом через 5 лет ответчик пишет на истца, который у него выиграл, заявление в полицию и это разворачивается в уголовное дело. Все факты неоднократно проверены на относимость, допустимость и достоверность. Все доказательства и свидетели по этому делу подтверждают, что Блоцкий договоры подписывал, деньги брал и сделка была. Никаких доказательств, что он, а не сам Блоцкий изготавливал и подписывал договор займа, у следствия нет. Карамзин невиновен». Абсурдность и нелепость ситуации состоит в том, что любому практикующему юристу можно предъявить десятки таких обвинений по уже выигранным делам, как было предъявлено Карамзину.

По словам адвокатов, за три месяца с момента ареста Карамзина никаких фактических действий по делу Блоцкого не предпринималось: его до сих пор ни разу не допросили и допрашивать отказываются. Допрос от 24.04.19 был прекращен в связи с заявлением отвода следователю, который отказывался записывать показания Кантемира, указывая на то, что ему не нужны никакие подробности и нюансы. Ходатайства адвоката Громовой о надлежащем допросе ее подзащитного по делу с предоставлением ему права дать показания в той последовательности и объеме, которые он считает нужными для своей защиты, до сих пор не разрешены. Не допрошен ни Блоцкий, ни свидетели. Не проведена экспертиза, которая уже становилась условием для продления ареста в мае. По делу назначена почерковедческая экспертиза, абсолютно аналогичная по объему вопросов и предмету исследования той, которая уже проводилась ранее, однако в качестве экспертного учреждения выбрано учреждение ФСБ. Защита заявила ходатайство о замене с учетом имеющихся фактов предвзятости со стороны ФСБ к Карамзину и фактически заказном характере его дела. Жалобы на незаконную передачу дела по подследственности из Москвы в Московскую область с нарушениями чч. 2-6 ст 152 УПК РФ не рассмотрены. Никаких ответов из СК РФ по существу поставленных адвокатами и Карамзиным в жалобах на незаконное привлечение к уголовной ответственности не поступило. В этой ситуации, как подчеркивают адвокаты Карамзина, очередное продление срока содержания под стражей проводится с нарушением сроков представления материала в суд, с нарушением установленного порядка согласования ходатайства о продлении сроков содержания под стражей.

По мнению защиты, следствие намеренно затягивает сроки, чтобы спасти разваливающееся обвинение, а новые причины для очередного продления содержания под стражей еще на 3 месяца могут быть только высосаны из пальца. «Сливы» в СМИ, спекулирующие на давно опровергнутых в судебных заседаниях голословных сведениях, направлены исключительно на дезориентирование общественного мнения. И, похоже, писатель Блоцкий стал в этой игре разменной фигурой, которая на самом деле никого не интересует.

Как свидетельствуют жалобы и заявления Карамзина и его адвокатов, сотрудников ФСБ интересует совершенно другое. «Парламентеры в штатском» неоднократно появлялись в следственном изоляторе и в разговорах без протокола предлагали признать вину по делу Блоцкого и отказаться от арбитражных исков по акциям ДСК-1. Взамен обещали «пять лет условно». Чтобы сломить сопротивление юриста, на него все месяцы заключения в СИЗО сотрудниками ФСБ по особому распоряжению руководства оказывалось масштабное непроцессуальное давление. Карамзину, у которого в тюрьме обострился сахарный диабет и другие серьезные заболевания, пропало зрение на одном глазу и отнялась одна сторона тела, не оказывается квалифицированная медицинская помощь. Для него созданы максимально жесткие условия. По нескольку раз на день в камере устраиваются обыски с полным раздеванием. Запрещены свидания с родными. Юриста шантажируют жизнью и безопасностью близких. Очевидно, все это делается с целью выбить признательные показания.

Последняя провокация против юриста зафиксирована буквально несколько дней назад, о чем свидетельствует «Заявление о Преступлении» от Карамзина К. Ф. на имя врио Начальника СИЗО №8 Е. Н. Камардиной, в Военно-следственное управление СК РФ и Управление собственной безопасности ФСБ РФ (зарегистрировано в журнале СИЗО № 8 за № 0643 от 20.07.2019). Юрист сообщает, что 19 июля во время визита в изолятор сотрудников ФСБ, представившихся майором Ушаковым и полковником Ивановым (возможно, фамилии вымышлены) ему были нанесены побои, а в его адрес поступили оскорбления, шантаж, вымогательство и угрозы убийством. В заявлении говорится, что высокопоставленный чин, с которым юристу дали поговорить по телефону, в оскорбительной форме пообещал, что Карамзин «сдохнет в тюрьме», ему «дадут 17 лет и добавят еще 6 обвинений», если он не отзовет из суда иски по ДСК-1.

В обращении из СИЗО на имя президента РФ Владимира Путина, переданном адвокатом через канцелярию и опубликованном в СМИ, Кантемир Карамзин рассказал о том, что незаконное уголовное преследование организовано генералом ФСБ Алексеем Дорофеевым в корыстных интересах по заказу граждан Мальты, хозяев ДСК-1 и ФСК «Лидер» Владимира Копелева и Владимира Воронина. Получается, что настоящей причиной заключения в СИЗО стало не дело Блоцкого, а арбитражные иски в интересах обманутого акционерами ДСК-1 канадского инвестора, который попытался остановить мошенническую схему по банкротству легендарного комбината с целью уйти от выплаты долгов за акции.

Опытный юрист Карамзин, за плечами которого сотни судебных заседаний, подготовил в Балашихинский городской суд «Возражения на ходатайство следствия о продлении сроков содержания под стражей» почти на 50 страницах. В них тщательно и кропотливо собраны документы, доказательства и аргументы по каждой строчке обвинения – решения судов, протоколы допросов, заключения экспертиз и так далее. Приводятся неоспоримые факты и свидетельства о невиновности юриста и подоплеке этого дела. Защита уверена, что отсутствуют законные основания для того, чтобы держать Кантемира Карамзина под стражей. Доказательств, что он представляет опасность для общества или может вести преступную деятельность, тоже нет.

Сторонники юриста подписывают на сайте change.org и распространяют в соцсетях петицию «Свободу Кантемиру Карамзину!» и призывают СМИ и просто неравнодушных людей приехать на суд в Балашиху, чтобы поддержать юриста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.07.19

«Вор в законе» получил поддержку «звезд»: за него поручились Лев Лещенко, Любовь Успенская и Валерий Газзаев. / Для них ничего не жалко: Госдума одобрила налоговые льготы на 143 млрд рублей «для людей из списка «Форбс». / «Единая Россия» «зашевелилась»: опасается фиаско на будущих выборах в Госдуму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»