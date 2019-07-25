Жириновский назвал имя преемника Зюганова на посту лидера КПРФ

Главного коммуниста страны Геннадия Зюганова «свергнет» политик Николай Платошкин, которого сейчас «готовят в сменщики». Об этом, как передает парламентский корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

Политик обратил внимание, что сегодняшнее заседание является последним в весенней сессии нижней палаты парламента, и посоветовал своим коллегам работать, а не отдыхать до осенних выборов – иначе, предупредил он, им придется сдать мандаты. «Треть попадет сюда в Думу. Две трети – на улицу. Здесь будут сидеть другие в 2021 году, особенно фракция КПРФ, – заявил лидер ЛДПР. – Вы заметили, как Платошкина (Николай Платошкин – историк, политик, выдвинут КПРФ на довыборах в Госдуму по 70 избирательному округу, – ред.) раскручивали всю весну и лето?»

«Вам, Геннадий Андреевич, на замену готовят, – обратился Жириновский к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. – И сейчас направили в наш округ, в Хабаровский край, и это вы делаете! Ваша хабаровская организация КПРФ будет пытаться сделать депутатом Платошкина, чтобы он пришел сюда депутатом. Он вас свергнет, и будет другая партия, с другим названием. Я вас просил – не направляйте! Зачем вы это делаете в наших округах? Зачем лишние проблемы создавать друг другу? Вам же сменщика готовят, не мне! Мне ни одного сменщика на всей планете Земля не подготовит никто!»

«Подумайте о нем и отзовите с выборов! Кто он такой вообще?» – возмущенно добавил Жириновский, после чего раскритиковал «Единую Россию», кандидаты от которой идут на выборы самовыдвиженцами. «Единая Россия» сама не идет на выборы под партийными знаменами – так ни одна партия не делает!» – заявил лидер ЛДПР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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