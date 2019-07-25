Турция получила новую «поблажку»: Путин отменил еще часть санкций

Президент РФ Владимир Путин отменил часть санкций против Турции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, глава государства частично возобновил действие соглашения между Россией и Турцией об условии взаимных поездок. Теперь граждане Турции со служебными и спецпаспортами смогут без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.

Напомним, в 2016 году действие соглашения было приостановлено в части, касающейся поездок турецких граждан в Россию с общегражданскими паспортами, но продолжало действовать для лиц со служебными паспортами и тех, кто едет в командировки.

Эти меры были приняты после того, как в ноябре 2015 года турецкие военные сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В 2016 году Россия также запретила ввоз ряда турецких овощей: кабачков, тыкв, салата, перцев, баклажанов, фруктов и мяса птицы. По оценкам Федеральной таможенной службы, за первые пять месяцев 2016 года товарооборот между Россией и Турцией упал на 42,8%, до $6,1 млрд, с $10,7 млрд за тот же период годом ранее. Москва также ввела запрет на выполнение турецкими компаниями отдельных видов работ и услуг. Кроме того, туроператорам запретили продажу путевок в Турцию. Между странами прекратились чартерные перевозки.

В начале мая 2017 года Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом объявил о договоренности по «комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле». 22 мая в Стамбуле представителями правительств обеих стран было подписано совместное заявление о взаимном снятии ограничений. В то же время Путин заявлял, что отмена эмбарго не коснется томатов, учитывая инвестиции российских аграриев в этот сектор и длительный цикл производства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.07.19

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