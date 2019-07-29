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Понедельник, 29 июля 2019, 17:53 мск

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Володин: Госдума не поддержит запрет продажи машин автолюбителям, не имеющим гаража

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента не рассматривает законопроект о запрете россиянам приобретать автомобили без наличия парковочного места или гаража. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новости, появившиеся в некоторых СМИ.

«Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана, потому что нарушает права граждан», – подчеркнул он. Спикер нижней палаты парламента также отметил, что «было бы правильно прекратить публиковать фейковые новости», которые являются противозаконными и «создают ненужное напряжение в обществе, плохое настроение у людей».

Информация о том, что в России якобы запретят продажу автомобилей тем, кто не имеет парковки или гаража, вновь появились сегодня в некоторых региональных СМИ. Ранее в Госдуме уже выступали с аналогичным опровержением.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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